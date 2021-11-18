Налог на жадность. Что не так с повышением цен на проезд в киевском транспорте

Коммунальный общественный транспорт — это часть городской инфраструктуры, без которой городское хозяйство, как единый экономический кластер, работать не сможет. Вообще. Никак. В 21-м веке, в котором мы живем.

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И именно поэтому, данный инфраструктурный элемент, почти во всех городах Европы (и не только) является… планово-убыточным или, что вернее, затратным с точки зрения местного же бюджета.

Затраты — это вот ни капли не убытки. Затраты — это вложения в конечный продукт. А конечным продуктом для городских властей является бесперебойное обеспечение работы всего городского хозяйства с прибылью! Всего! А не всех отдельных его элементов!

Именно поэтому, все разговоры о том, что "стоимость проезда в транспорте должна быть выше себестоимости" — чушь и бред. Не должна.

Точно также, как транспортный цех на заводе не должен, да и не может приносить прибыль! Он затратный, но без него завод не сможет прибыль получать! В городе — аналогичная схема.

Да, коммунальный транспорт может и вообще безоплатным быть. То есть, на 100% финансируемым из местного бюджета за счет местных же налогов.

А ниже, для понимания размера отечественной жадности мэра "европейской столицы", сравнение стоимости проезда в Киеве и в действительно европейских столицах.

[ + – ] Сравнение стоимости проезда в Киеве и в столицах стран ЕС.

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