Казка для дорослих. П'ять несподіваних смислів "Снігової королеви", що вислизають від читача

Сьогодні я хотів би поділитися кількома думками про казку Ганса-Крістіана Андерсена "Снігова королева".

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Ця казка була опублікована 21 грудня 1844 року, через рік після публікації "Різдвяної пісні" Діккенса (про неї — наступного разу). "Снігова королева" містить багато загадок і таємниць і може бути прочитана як філософське, точніше теологічне послання.

1. Сад і кімната бабусі – це первозданний рай. Діти оточені трояндами, вони живуть у своєму безтурботному світі, сповнені любові одне до одного. У найсвітліший період їхнього райського життя, влітку, коли Герда вивчила Різдвяний псалом ("Троянди цвітуть... Краса! Краса // Незабаром побачимо ми немовля Христа") і коли діти, взявшись за руки, дивлячись на сонце, відчувають присутність самого Немовляти Христа, серце і зір Кая вражають уламки дзеркала Троля.

Це момент відпадання від раю. Кай змінюється, він бачить світ у спотвореному світлі. І наступної зими його викрадає Снігова королева. Герда відправляється в небезпечну подорож. Подолавши безліч небезпек, вона знаходить Кая. Вона зцілює його молитвами та гарячими сльозами любові. Перед нами сцена воскресіння Кая (адже в кого крижане серце, він уже не людина, як казала чаклунка-фінка).

Коли діти повертаються додому, до свого раю, вони раптом помічають, що стали дорослими. Бабуся сидить і читає Євангеліє: "Якщо не будете, як діти, не увійдете в царство небесне". І знову звучить Різдвяний псалом (утретє в цій казці). Кай і Герда зберігають свою дитячу віру та любов, але тепер вони повертаються до раю вже зрілими людьми.

Цей мотив падіння та відновлення, відходу та повернення, смерті та зцілення (силою любові, силою молитов і, звичайно, силою Христа) утворює головну нитку оповіді.

2. Сюжет із дзеркалом Троля теж є переосмисленням теологічного сюжету. Троль (диявол) — заздрісник Бога. У його дзеркалі світ відбивається в негативному світлі. Усе велике та гідне в цьому дзеркалі зменшується та висміюється (стає карикатурою), а все лихе роздмухується до максимальних розмірів. Справді ж дуже сучасно! Дзеркало розбивається на дрібні шматочки, але в кожному уламку укладена вся сила диявольського зерцала, сила спотворювати й умертвляти, позбавляти віри та любові.

3. І сама Снігова королева — незвичайний персонаж. Коли королева вдруге поцілувала Кая, він глянув на неї: "Розумнішого, чарівнішого обличчя він не міг собі й уявити. Тепер вона здавалася йому досконалістю". Між ними особливий зв'язок. Це можна назвати подобою любові, скоріше антилюбові.

Снігова королева — гордовита та холодна інтелектуалка, володарка крижаної та математично вивіреної вічності. Її королівство – це своєрідна версія пекла.

[ + – ] Радянський мультфільм "Снігова королева" (1957). Але з нього викинуто всі релігійні сюжети: сила молитов, Різдвяний псалом як головна сюжетна лінія і, звичайно, євангельська цитата: "Якщо не будете як діти...". Без релігійної лінії сама історія стає одномірною та багато в чому незрозумілою.

В Андерсена тут постійно проступає образ холодного інтелектуалізму, втіленого в математиці. Кай захоплений точністю та строгістю фігур. Після свого "падіння" він відчуває огиду до троянд. Зате його захоплює точність і майстерність сніжинок. "Яка точність! Жодної неправильної лінії"!

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Замість "Отче наш" він у хвилину небезпеки згадує лише таблицю множення. А в самих палацах Снігової королеви він захоплений "крижаними іграми розуму". Сам трон Снігової королеви — це дзеркало розуму ("на її думку, єдине та найкраще дзеркало у світі").

За завданням Снігової королеви Кай складає з крижинок слово "вічність". Якщо він складе це слово, то стане "сам собі хазяїном" і отримає в подарунок весь світ і пару нових ковзанів. Як це чудово! "Я подарую тобі весь світ і пару нових ковзанів". Дитячі ковзани хіба що відтіняють і знижують пафос філософського посилу для дорослих.

Як дивно! Андерсен обіграє цей давній філософський ідеал володіння своїми пристрастями, ідеал самопізнання. Але для нього це холодний ідеал. Холодна філософія, строга математика без віри та любові, без жару серця та без Бога.

[ + – ] Радянський фільм 1966 року (прем'єра 6.11.1967) за сценарієм Євгена Шварца. Шварц вступає у творчий діалог із Андерсоном. У дітей з'являється дорослий наставник, "духовний батько" (прообраз самого Андерсена). Він раптово виникає в найскладніші моменти подорожі Герди, щоб допомогти їй. Головний мотив у Шварца — сила духу та самопожертви. Замість дзеркала Троля магічну силу має поцілунок і подих Снігової Королеви.

4. У тексті протиставлення холодного розуму та гарячої віри – один із головних мотивів. Утілення холодного розуму – математика. Образ живої віри – Христос-Немовля. І дитячі серця закоханих. Живим трояндам протиставляються мертві квіти (морозні візерунки на вікнах). Світло сонця протиставляється темряві ночі. Гаряче серце, що любить, — крижаному серцю. А Божий світ, сповнений блага, — злим карикатурам Троля.

5. У казці багато зовсім недитячого, загадкового та трагічного. Чого варті розпитування Герди, коли квіти розповідають їй свої історії. Там і індійська вдова, що сходить на багаття, яка кохає іншого, але змушена прийняти смерть у послуху бездушної традиції. І труни трьох сестер, що пливли нічним озером. І нарцис, який мріє про далеку витончену танцівницю ("напів одягнену"). Нарешті, кульбаба, яка мріє про дівочий поцілунок.

Є ще багато цікавих і важливих деталей. Якщо у вас з'явиться вільна хвилина – уважно перечитайте цю казку. Мені вона здається однією з версій біблійного сюжету. Це теологія у формі казкової розповіді. Це метафізичні медитації, дані у формі чарівної історії.

І ця історія – не лише для дітей. Ба більше, для дітей головні сенси "Снігової королеви" закриті, ще не зрозумілі. Діти можуть сприймати лише зовнішній сюжет, спільну канву.

Це казка для дорослих. Для тих, хто став зрілим, але зберіг дитячу простоту серця. "Якщо не будете як діти, не увійдете в царство небесне". Адже тільки чисті серцем побачать Бога.

Першоджерело.