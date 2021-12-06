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Сказка для взрослых. Пять неожиданных смыслов "Снежной королевы", ускользающих от читателя

"Снежная королева" Андерсена — история не только для детей. В ней много совсем недетского, загадочного и трагического. Эта сказка — для взрослых, содержащая много загадок и тайн, и может быть прочитана как философское, точнее, библейское послание.

Андрей Баумейстер
Андрей Баумейстер
доктор философских наук, профессор КНУ имени Тараса Шевченко
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Сказка Андерсена "Снежная королева"
"Снежная королева" содержит много загадок и тайн и может быть прочитана как философское, точнее, теологическое послание.

Сегодня я бы хотел поделиться несколькими мыслями о сказке Ганса-Христиана Андерсена "Снежная королева".

Эта сказка была опубликована 21 декабря 1844 года, год спустя после публикации "Рождественской песни" Диккенса (о ней — в следующий раз). "Снежная королева" содержит много загадок и тайн и может быть прочитана как философское, точнее, теологическое послание.

1. Сад и комната бабушки — это первозданный рай. Дети окружены розами, они живут в своем безмятежном мире, исполненные любви друг к другу. В самый светлый период их райской жизни, летом, когда Герда выучила Рождественский псалом ("Розы цветут… Красота! Красота // Скоро узрим мы младенца Христа") и когда дети, взявшись за руки, глядя на солнце, чувствуют присутствие самого Младенца Христа, сердце и зрение Кая поражают осколки зеркала Тролля.

Это момент отпадения от рая. Кай меняется, он видит мир в искаженном свете. И следующей зимой его похищает Снежная королева. Герда пускается в опасное путешествие. Преодолев множество опасностей, она находит Кая. Она исцеляет его молитвами и горячими слезами любви. Перед нами сцена воскрешение Кая (ведь у кого ледяное сердце, тот уже не человек, как говорила колдунья-финка).

Когда дети возвращаются домой, в свой рай, они вдруг замечают, что стали взрослыми. Бабушка сидит и читает Евангелие: "Если не будете как дети, не войдете в царствие небесное". И снова звучит Рождественский псалом (третий раз в этой сказке). Кай и Герда сохраняют свою детскую веру и любовь, но теперь они возвращаются в рай уже зрелыми людьми.

Этот мотив падения и восстановления, ухода и возврата, смерти и исцеления (силой любви, силой молитв и, конечно, силой Христа) образует главную нить повествования.

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2. Сюжет с зеркалом Тролля тоже является переосмыслением теологического сюжета. Тролль (диавол) — завистник Бога. В его зеркале мир отражается в негативном свете. Все великое и достойное в этом зеркале умаляется и высмеивается (становится карикатурой), а все злое раздувается до максимальных размеров. Не правда ли, очень современно! Зеркало разбивается на мелкие кусочки, но в каждом осколке заключена вся сила дьявольского зерцала, сила искажать и умертвлять, лишать веры и любви.

3. И сама Снежная королева необычный персонаж. Когда королева второй раз поцеловала Кая, он взглянул на нее: "Более умного, прелестного лица он не мог себе и представить. Теперь она казалась ему совершенством". Между ними особая связь. Это можно назвать подобием любви, скорее, анти-любви.

Снежная королева — надменная и холодная интеллектуалка, владычица ледяной и математически выверенной вечности. Ее королевство — это своеобразная версия ада.

Советский мультфильм "Снежная королева" (1957 год). Но из него выброшены все религиозные сюжеты: сила молитв, Рождественский псалом как главная сюжетная линия и, конечно, евангельская цитата "Если не будете как дети...". Без религиозной линии сама история становится одномерной и во многом непонятной.

У Андерсена здесь все время проступает образ холодного интеллектуализма, воплощенного в математике. Кай увлечен точностью и строгостью фигур. После своего "падения" он испытывает отвращение к розам. Но зато его восхищает точность и искусность снежинок. "Какая точность! Ни единой неправильной линии"!

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Вместо "Отче наш" он, в минуту опасности, вспоминает лишь таблицу умножения. А в самих чертогах Снежной королевы он увлечен "ледяными играми разума". Сам трон Снежной королевы — это зеркало разума ("по ее мнению единственное и лучшее зеркало в мире").

По заданию Снежной королевы Кай составляет из льдинок слово "вечность". Если он сложит это слово, то станет "сам себе господином" и получит в подарок весь мир и пару новых коньков. Как это прекрасно! "Я подарю тебе весь свет и пару новых коньков". Детские коньки как бы оттеняют и немного понижают пафос философского посыла для взрослых.

Как удивительно! Андерсен обыгрывает этот древний философский идеал владения своими страстями, идеал самопознания. Но для него — это холодный идеал. Холодная философия, строгая математика без веры и любви, без жара сердца и без Бога.

Советский фильм 1966 года (премьера 6.11.1967 год.) по сценарию Евгения Шварца. Шварц вступает в творческий диалог с Андерсоном. У детей появляется взрослый наставник, "духовный отец" (прообраз самого Андерсена). Он внезапно возникает в самые сложные моменты путешествия Герды, чтобы ей помочь. Главный мотив у Шварца - сила духа и самопожертвования. Вместо зеркала Тролля магической силой обладают поцелуй и дыхание Снежной Королевы.

4. В тексте противопоставление холодного разума и горячей веры — один из главных мотивов. Воплощение холодного разума — математика. Образ живой веры — Христос-Младенец. И детские сердца влюбленных. Живым розам противопоставляются мертвые цветы (морозные узоры на окнах). Свет солнца противопоставляется тьме ночи. Горячее любящее сердце — ледяному сердцу. А Божий мир, исполненный блага — злым карикатурам Тролля.

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5. В сказке много совсем недетского, загадочного и трагического. Чего стоят расспросы Герды, когда цветы ей рассказывают свои истории. Там и восходящая на костер индийская вдова, любящая другого, но вынужденная принять смерть в послушании бездушной традиции. И гробы трех сестер, плывущие по ночному озеру. И нарцисс, грезящий о далекой изящной танцовщице ("полуодетой"). Наконец, одуванчик, грезящий о девичьем поцелуе.

Есть еще много интересный и важных деталей. Если у вас появится свободная минутка — перечитайте внимательно эту сказку. Мне она представляется одной из версий библейского сюжета. Это теология в форме сказочного повествования. Это метафизические медитации данные в форме волшебной истории.

И эта история — не только для детей. Более того, для детей главные смыслы "Снежной королевы" закрыты, еще не понятны. Дети могут воспринимать только внешний сюжет, общую канву.

Это сказка — для взрослых. Для тех, кто стал зрелым, но сохранил детскую простоту сердца. "Если не будете как дети, не войдете в царствие небесное". Ведь только чистые сердцем узрят Бога…

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