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Думки Російсько-українська війна

Путін та Ердоган домовилися. П'ять фактів, про які має знати українець

"Росія сьогодні — не просто молодший партнер турків. Вона також зручна для Китаю, Ірану та інших країн, які є тараном у створенні антизахідної коаліції. Україні ж треба вийти живою із цього кошмару". Думка.

Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Радник міністра внутрішніх справ України
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домовленості Путіна та Ердогана
Фото: Flickr | Туреччина та Ердоган — головні бенефіціари війни Росії з Україною

Факт перший: найбільшим бенефіціаром цієї війни стала Туреччина взагалі та Ердоган зокрема

Турки зайняли ідеальну для себе позицію: вони і посередники, і ті, хто торгує на дві сторони, і, головне: їх не можна буде притиснути вторинними санкціями. Простіше кажучи: вони будуть заходити в сірий експорт з РФ настільки далеко, наскільки це можливо.

Факт другий: турки вибили знижку на газ і тепер братимуть російський газ по максимуму

Для їхньої економіки — це додатковий плюс (на піку вони беруть близько 26 млрд кубів, на мінімумі 16). Росіяни зараз змушені їм давати знижки.

Факт третій: варіантів натиснути на Туреччину ні в нас, ні в Заходу майже немає

На жаль, але потрібно шукати і знайти. Але найважливіше, що ми маємо робити: слідкувати не тільки за краденим зерном, але, що можливо, важливіше, за сірим експортом воєнних технологій та електроніки. Простіше кажучи: саме це альфа і омега наших зусиль. Не можна розпиляти свої можливості.

Факт четвертий: Україні необхідно в рази збільшити посольство в Туреччині та аналітичні зусилля у цьому напрямку

Ірану це також стосується. Про аналітика щодо Росії я вже втомився повторювати.

Факт п'ятий: у Туреччині та Росії залишається серйозна больова точка — Сирія

Це та карта, якою треба грати (ми маємо тиснути на наших партнерів в цій грі)

Росіяни сьогодні — не просто молодші партнери турків в цій історії. Росіяни є зручними для Китаю, Ірану, Туреччини та інших. Вони є тараном у створенні антизахідноі коаліції. Ця коаліція не створиться в середньостроковій перспективі. Можливо, ніколи не створиться. Можна з великою долею імовірності говорити, що нинішня ситуація підірве Росію в перспективі 5-10 років. Але, виходячи зі старої історії "Польща впала і нас завалила", нам потрібно вийти живими з цього кошмару. Тому вже зараз потрібно займати набагато активнішу міжнародну позицію саме Україні.

І останнє. Ми любимо жити в чорно-білих позиціях. Турки — не погані, і не хороші. Вони заробляють гроші. Але виграє той, хто уміє рахувати наперед і не боїться йти проти правил. Нам просто треба бути розумнішими.

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