200 дронів найближчими днями. Іран та Росія уклали договір про постачання нових безпілотників

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Іран почав постачати безпілотні авіаційні системи для російської компанії кілька тижнів тому за комерційною угодою, умови та розмір якої залишаються невідомими. Москва та Іран заперечують наявність угоди.

Київ та його союзники заявляють, що виявили та ідентифікували уламки іранських систем на об'єктах, які були об'єктами російських ударів, а в Криму були помічені представники Ірану, включно з начальником штабу Мохаммеда Хусейна Бакері та Саїда Агаджані, керівника програми безпілотників Pasdaran.

Масив дронів

Останнє замовлення, завершальні дипломатичні переговори по якому ведуться на даний момент, містиме Shahed-136, безпілотники-камікадзе від державної компанії Iran Aircraft Manufacturing Industries (HESA), а також новий і досконаліший Arash-2, розроблений власними силами ВПС Ірану. Класичний розвідувальний і атакувальний Mohajer-6 від державної компанії Qods Aviation Industry Co також є частиною замовлення разом із безпілотниками-торпедами, версією підводних човнів повітряних камікадзе.

Згідно з джерелами Intelligence Online, частково зібрані системи будуть транспортовані кораблем до російського порту Астрахань, а звідти залізницею доставлені до західного командування Росії в Україні, де вони будуть повністю зібрані та перевірені перед розгортанням.

Близькосхідна напруженість

Окрім комерційних та військових аспектів угоди, існує також політичний вимір комунікації. Хоча Тегеран офіційно заперечує постачання безпілотників до Росії, іранські офіційні особи стоять за більшістю "витоків", опублікованих у пресі за останні тижні. Згідно з цими витоками, Іран також має намір постачати балістичні ракети малої дальності.

Іран зацікавлений у тому, щоб продемонструвати, що він має ракети з радіусом дії, які виходять за межі свого найближчого сусідства. Його участь в Україні вплинула на Ізраїль, який поводився обережно з початку російського вторгнення. Незважаючи на те, що Тель-Авів публічно висловив підтримку Україні, він залишив відкритими свої лінії зв'язку з Москвою, які потрібні для збереження свободи дій у повітряному просторі Сирії проти іранських цілей. Незважаючи на те, що останніми днями він посилив свої авіаудари, що є ознакою його невпевненості в тому, як довго Москва надаватиме це поле для маневру, ізраїльський уряд, який йде у відставку, розглядає можливість збільшення своєї підтримки України, зокрема в частині обміну розвідданими.

На видноті

Використання іранських безпілотників Росією несе репутаційні ризики та можливості для обох. Іран отримує неофіційну демонстрацію своєї технологічної майстерності та своєї здатності, як і Росії, отримувати високотехнологічні компоненти, незважаючи на санкції Заходу проти їхньої військової промисловості. На початку цього місяця українська група активістів InformNapalm опублікувала у своєму Telegram-акаунті фотографії збитого Mohajer-6. Виявилося, що він мав двигун від Rotax, дочірньої компанії канадської компанії Bombardier Recreational Products. Вони використовуються як на безпілотниках General Atomics MQ-1 Predator, так і на Heron ізраїльської аерокосмічної промисловості.

Москва намагається не надто переконливо видати свою нову іранську техніку за російську. Українські аналітики невдовзі ідентифікували уламки безпілотника під назвою "Герань-2" на кирилиці як Shahed-136. Більш важливим є те, що угода містить Mohajer-6 — відносну просту систему, якою володіє російський оборонний конгломерат "Ростех" протягом тривалого часу. Це свідчить про труднощі, із якими зараз стикається російська ОПК.

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