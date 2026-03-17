Оксамит, витончені силуети і стильні гості: як пройшов найкрасивіший показ Тижня моди в Києві
Денний коктейль у Fairmont Grand Hotel Kyiv у рамках Українського тижня моди зібрав численних інфлюенсерів, медійних особистостей і блогерів.
Олена Гуранда (Guranda) вже рівно 10 років представляє свої витвори на Ukrainian Fashion Week.
Цього разу вона запросила гостей розділити з нею важливу подію і продемонструвала колекцію, звернену до базових кодів модного дому: структуровані сукні з акцентною лінією стегон, підкресленою талією та масивними плечима, які чітко формують силует.
Корсети залишаються центральним елементом образів, підкреслюючи архітектурну форму кожної конструкції.
Важливу для модного дому подію з дизайнером прийшли розділити співзасновниця Українського тижня моди Ірина Данилевська, дизайнерка Юлія Єрмолаєва, Яна Винниченко, Аліна Лепська та багато інших.
Нагадаємо, як пройшов дебютний показ на Тижні моди в Києві.
Також ми розповідали, яким вийшов модний показ за мотивами творчості українського художника.