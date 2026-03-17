Бархат, изящные силуэты и стильные гости: как прошел самый красивый показ Недели моды в Киеве
Дневной коктейль в Fairmont Grand Hotel Kyiv в рамках Украинской недели моды собрал многочисленных инфлюенсеров, медийных личностей и блогеров.
Елена Гуранда (Guranda) уже ровно 10 лет представляет свои творения на Ukrainian Fashion Week.
В этот раз она пригласила гостей разделить с ней важное событие и продемонстрировала коллекцию, обращенную к базовым кодам модного дома: структурированные платья с акцентной линией бедер, подчеркнутой талией и массивными плечами, которые четко формируют силуэт.
Корсеты остаются центральным элементом образов, подчеркивая архитектурную форму каждой конструкции.
Важное событие для модного дома с дизайнером пришли разделить сооснователь Украинской недели моды Ирина Данилевская, дизайнер Юлия Ермолаева, Яна Винниченко, Алина Лепская и многие другие.
