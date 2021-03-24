Протести під ОП: ще кільком учасникам повідомили про підозру

Сьогодні Печерський суд обирає запобіжний захід учасникам суботньої акції прихильників Сергія Стерненка.

У середу, 24 березня, Печерський суд обирає запобіжний захід учасникам суботньої акції біля Офісу президента. Про це повідомляє видання "Сегодня".

Як повідомив виданню високопоставлений співробітник МВС, на сьогодні призначені розгляди справ Сергія Філімонова, Євгенія Строканя, Олексія Бєлковського і Давида Гаджімурадова. Їм всім вже пред'явлені підозри.

За даними ЗМІ, у МВС ще можуть бути питання до Романа Ратушного, Вадима Адамова, Олега Кабезского, Дениса Міщенка.

Telegram-канал "Самозахист", який організували прихильники Сергія Стерненка для координації заходів, підтверджує, що Євгену Строканю і Давиду Гаджімурадову вручили підозри.

"Це Євген Строкань і Давид Гаджимурад. За Євгеном стежили. Правоохоронці його почекали у дворі будинку друга. І тоді вручили повідомлення про підозру", — йдеться у повідомленні.

Їм інкримінують ст. 296 ч. 4 "Хуліганство із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень".

Нагадаємо, 20 березня відбулася акція прихильників Сергія Стерненка, під час якої розмалювали фасад Офісу президента. Протестувальники вибили скло вхідних дверей, а також намагалися підпалити табличку "Офіс президента України".

Співробітники поліції затримали одного протестувальника, який розбивав скло на дверях. Ним виявився ветеран АТО Владислав Гранецький-Стафійчук "Сорд". А заступник міністра МВС Антон Геращенко звинуватив у події на Банковій екс-президента України Петра Порошенка.

Радник голови ОП Михайло Подоляк також розповів, чим погром на Банковій обернеться для прихильників Стерненка.

В Офісі президента України підрахували, що для очищення фасаду будівлі необхідно 2 млн гривень. Всі написи потрібно прибрати протягом 72 годин, в іншому випадку фарба вбереться в граніт і тоді сума збитків буде більшою. 22 березня в Києві почали відмивати графіті з фасаду Офісу президента.

Тим часом прихильники Стерненка вже анонсували нову акцію під Офісом президента.