Протесты под ОП: еще нескольким участникам сообщили о подозрении

Сегодня Печерский суд избирает меру пресечения участникам субботней акции сторонников Сергея Стерненко.

В среду, 24 марта, Печерский суд избирает меру пресечения участникам субботней акции возле Офиса президента. Об этом сообщает издание "Сегодня".

Как сообщил изданию высокопоставленный сотрудники МВД, на сегодня назначены рассмотрения дел Сергея Филимонова, Евгения Строканя, Алексея Белковского и Давида Гаджимурадова. Им всем уже предъявлены подозрения.

По данным СМИ, у МВД еще могут быть вопросы к Роману Ратушному, Вадиму Адамову, Олегу Кабезскому, Денису Мищенко.

Telegram-канал "Самозащита", который организовали сторонники Сергея Стерненко для координации мероприятий, подтверждает, что Евгению Строканю и Давиду Гаджимурадову вручили подозрения.

"Это Евгений Строкань и Давид Гаджимурадов. За Евгением следили. Правоохранители его выждали во дворе дома друга. И тогда вручили уведомление о подозрении", − говорится в сообщении.

Им инкриминируют ст. 296 ч. 4 "Хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений".

Напомним, 20 марта прошла акция сторонников Сергея Стерненко, во время которой был разрисован фасад Офиса президента. Они выбили стекла входящих дверей, а также пытались поджечь табличку "Офис президента Украины".

Сотрудники полиции задержали одного протестующего, который разбивал стекла на дверях. Им оказался ветеран АТО Владислав Гранецкий-Стафийчук "Сорд". А замминистра МВД Антон Геращенко обвинил в событиях на Банковой экс-президента Украины Петра Порошенко.

Советник главы ОП Михаил Подоляк также рассказал, чем погром на Банковой обернется для сторонников Стерненко.

В Офисе президента Украины подсчитали, что для очистки фасада здания необходимо 2 млн гривен. Все надписи нужно убрать в течение 72 часов, в ином случае она впитается в гранит и тогда сумма убытков будет большей. 22 марта в Киеве начали отмывать граффити с фасада Офиса президента.

Тем временем сторонники Стерненко уже анонсировали новую акцию под Офисом президента.