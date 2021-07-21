Не просто управлінці. 10 ефективних держменеджерів України за версією Фокуса

Андрій Єрмак Хто він: Керівник Офісу президента України. На посаді з лютого 2020 року Вік: 49 років Жоден список впливових українців не обходиться без Андрія Єрмака, змінюється тільки його позиція в рейтингу. У 2019 році він, тоді ще помічник президента, зайняв 12-те місце у топ-впливових за версією Фокуса, але вже через рік — на посаді керівника Офісу президента -піднявся на 2-ге місце. І не дарма. Багато експертів зазначають, що він швидко організував роботу Офісу президента на високому рівні. Андрій Єрмак як і раніше відповідає за міжнародну політику, як робив це, будучи помічником президента. Протягом першого року перебування на посаді керівника ОП він активно брав участь у нарадах і зустрічах на міжнародному рівні. Наприклад, у зустрічах політичних радників лідерів держав — учасників "нормандського формату". Також у жовтні 2020 року разом з президентом зустрівся з керівником зовнішньої розвідки Великобританії Річардом Муром. Зазначимо, що майже жодна поїздка президента України всередині країни і за її межами не обходиться без участі Андрія Єрмака. Відповідно, Офіс президента завжди в курсі всіх подій в країні, контролює їх хід нарівні з Кабінетом міністрів. І, цілком імовірно, ставить завдання уряду, адже, як відомо, будь-який міністр проходить узгодження в ОП. Чималу роль керівник Офісу президента грає в підготовці майбутнього візиту Володимира Зеленського у Вашингтон для зустрічі з главою Білого дому Джо Байденом. Нещодавно він провів телефонну розмову з заступником Держсекретаря США з політичних питань Вікторією Нуланд. Одна з найважливіших ролей Андрія Єрмака — вирішення головної політичної проблеми країни: війни на Донбасі. З кінця липня минулого року в регіоні стартував "режим перемирʼя", який триває досі, хоч і з регулярними порушеннями. Зазначимо, що свої обіцянки Андрій Єрмак намагається виконувати. У квітні минулого року керівник ОП зобовʼязався створити міжвідомчу групу для боротьби з корупційними схемами на митниці і в податковій службі. А в липні того ж року новозаснована група відзвітувала про перші результати роботи — блокування податкової схеми, яка завдавала шкоди країні 2 млрд грн щомісяця. Серед ще не виконаних обіцянок керівника Офісу президента — створення програми пільгового вступу дітей медиків в установи вищої освіти України і створення вільних економічних зон на Донбасі та Заході країни.

Кирило Тимошенко Хто він: Замісник керівника Офісу президента України. На посаді з травня 2019 року Вік: 32 роки З перших днів роботи в Офісі президента Кирило Тимошенко відповідав за інформаційну політику — співпраця із засобами масової інформації, вибудовування комунікації президента з суспільством. Також курував протокол глави держави та сектор інформаційних технологій. А у червні минулого року йому довірили масштабний проект — "Велике будівництво". Ця ініціатива передбачає будівництво доріг і значущих інфраструктурних обʼєктів по всій країні. І хоча "Велике будівництво" часто зазнавало критики з боку опозиції за використання грошей з "ковідного фонду" та надмірні витрати, проте вдалося побудувати величезну кількість інфраструктурних обʼєктів. Крім іншого за час роботи над проектом він також займався організацією поїздок президента в регіони. Після звільнення Сергія Трофімова з поста першого заступника керівника ОП Кирило Тимошенко перейняв і його обовʼязки — сферу регіональної політики. У березні 2021 роки він став відповідальним секретарем Президії Конгресу місцевих і регіональних влад, створеного при президенті України. З обіцяного особисто Кирилом Тимошенко в термін закінчені будівельні роботи у 100 дитячих садках по всій країні і створені нові місця в цих установах для майже 6 тис. дітей. Також завершені будівельні роботи у 100 школах, створено 8338 нових навчальних місць. У Хмельницькій області провели капітальний і поточний середній ремонти автомобільних доріг місцевого значення протяжністю 124,6 км. У найкоротші терміни відремонтували відрізок траси Київ — Харків, який походить через Полтаву. А з кінця листопада відкрито рух транспорту на 80 км автодороги Київ — Харків — Довжанський у Полтавській області. У квітні 2020 року Кирило Тимошенко заявив, що державне підприємство "Антонов" отримає від України замовлення на виготовлення літаків. І вже до кінця року за участю президента відбулося підписання Меморандуму між Міністерством оборони і ДП "Антонов" про співпрацю з будівництва авіалайнерів для потреб ЗСУ. Вперше за роки незалежності держава зробила замовлення у "Антонова" на три нових українських літаки Ан-178. Цього року Кирило Тимошенко у межах "Великого будівництва" планує провести будівельно-ремонтні роботи на 150 мостах по всій країні, оновити інфраструктуру на острові Хортиця, відремонтувати 4500 км доріг державного та 2000 км місцевого значення.

Віктор Ляшко Хто він: Міністр охорони здоров'я України. На посаді з травня 2021 року. Раніше: головний санітарно-епідеміологічний лікар України з лютого 2020-го по травень 2021 року Вік: 41 рік Призначення Віктора Ляшка главою МОЗ було справою часу. Навряд хтось сильно здивувався, коли головного санітарного лікаря підвищили на посаді. У важкий для країни епідеміологічний рік він асоціювався як головний борець з ковідом. Іноді вдавався до сумнівних методів. Наприклад, заборонив прогулянки в парку під час карантину для психологічного впливу на українців і створення "відчуття тривоги". Але цю помилку нинішньому міністру вже пробачили, після того як він активно включився в роботу на новій посаді. З ініціативи Віктора Ляшка створено карту медичного забезпечення лікарень, за допомогою якої можна дізнатися залишки, потреби і прогноз забезпечення лікувальних установ устаткуванням, кількість лікарів, ліжок і число пацієнтів, які перебувають в стаціонарі. Завдяки зусиллям колишнього головного санітарного лікаря в Україні впровадили тестування на наявність антитіл методом ІФА, а також розширили перелік осіб, яких тестують на наявність антитіл безкоштовно. За участю Ляшка Кабінет міністрів вирішив профінансувати розгортання пересувних госпіталів, 16 листопада уряд виділив на них понад 118 млн грн. Доклав він руку і до старту кампанії з вакцинації в Україні. Хоч і з невеликим запізненням, але перші 500 тис. доз вакцини Covishield прибули до країни в лютому 2021 року як і планувалося. Разом з цим пообіцяв ввести механізм стимулювання для лікарів проводити вакцинацію. І вже через два тижні Кабінет міністрів прийняв постанову, якою передбачив, що за перший місяць роботи на одну мобільну бригаду медиків НСЗУ виплачуватиме 8247 грн, а далі медичний заклад стане отримувати доплату за фактичну кількість щеплених: 25 грн — за першу введену дозу вакцини і 60 грн — за повторну. На посту міністра охорони здоровʼя Віктор Ляшко, крім іншого, працює над створенням пʼяти сучасних центрів неонатального скринінгу і введенням скринінгу неінфекційних хвороб для осіб від 55 років двічі на рік. Також пообіцяв з 2022 року ввести нову модель інтернатури. Нещодавно міністр побував у Брюсселі, де домовлявся про визнання в Євросоюзі українських ковідних сертифікатів на всі вакцини, дозволені ВООЗ.

Вади Мельник Хто він: Глава Державної фіскальної служби України. На посаді з грудня 2020 року Вік: 49 років Мельник — один з найбільш ефективних менеджерів, який наповнює скарбницю країни. Він більше 16 років присвятив роботі у сфері забезпечення економічної безпеки держави. Брав участь у розробці концепції нового органу по боротьбі з економічною злочинністю, діяльність якого ґрунтується на ILP (Intelligence Led Policing), кримінальному аналізі та ризик-орієнтованої моделі. До призначення Головою ДФС України Мельник працював заступником начальника Головного слідчого управління фінрозслідувань ДФС, а пізніше очолював це управління. Згідно зі звітами Державної фіскальної служби, відомство на чолі з Вадимом Мельником всього за пів року показало значні результати. Загальний економічний ефект від діяльності податкової міліції протягом першого півріччя 2021 склав 13,163 млрд грн. Цей показник вищий, ніж за весь 2020 рік, — 13,1 млрд грн. Також з початку поточного року ДФС забезпечила відшкодування завданих державі збитків розміром понад 864 млн грн. Ця сума відшкодувань за шість місяців 2021 року порівнянна з річними показниками за 2018-2020 роки, а розміри відшкодувань до бюджету у 2015-2017 роках перевищує майже вдвічі. Відомство продовжує активну боротьбу з тіньовими ринками. З початку року з незаконного обігу вилучено підакцизних товарів на суму майже 2,1 млрд грн, що можна порівняти з річними показниками кількох попередніх років. Крім цього ДФС зламала тенденцію зростання місячних сум "схемного" податкового кредиту по ПДВ. Якщо в грудні 2020 року втрати країни від застосування бізнесом різних схем "скручування" податкового кредиту по ПДВ склали 4 млрд грн, то у I кварталі 2021-го вони зменшилися на 22%. Зазначили, що при ДФС створений і працює Офіс ефективної взаємодії з бізнесом. Він впроваджує додаткові механізми для координації дій та налагодження діалогу між бізнес-середовищем та державними органами, сприяє ефективній реалізації програм щодо поліпшення умов ведення бізнесу в Україні. Серед інших показників роботи відомства під керівництвом Вадима Мельника — викриття масштабної схеми незаконного ввезення та транспортування неякісних нафтопродуктів з метою збуту, зловживання службовим становищем та умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах — близько 240 млн грн. Виявлено та припинено діяльність масштабного центру мінімізації податків з річним оборотом понад 1 млрд грн. ДФС викрила організовану групу осіб, які організували діяльність транзитно-конвертаційного центру на всій території України. У квітні Офіс великих платників податків ДФС забезпечив відшкодування в бюджет України 229 млн грн — найбільший банк країни навмисно ухилявся від сплати податків і вносив до офіційних документів завідомо неправдиві відомості. Також ДФС продовжує досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом можливого ухилення посадових осіб АТ НАК "Нафтогаз України" від сплати ПДВ на суму 2,7 млрд грн.

Михайло Федоров Хто він: Міністр цифрової трансформації України. На посаді з серпня 2019 року Вік: 30 років Ще кілька років тому до створення нового міністерства багато хто ставився скептично. Але з настанням пандемії коронавірусу діджиталізація адміністративних процесів стала нагальною потребою. Михайло Федоров скористався моментом і проявив себе впевненим держменеджером. Сервіс державних послуг "Дія" — дітище Федорова — постійно розширює свої платформи. Так, зʼявилися "Дія. Цифрова освіта", "Дія. Бізнес" і недавно — "Дія City": спеціальний правовий і податковий режим для ІТ-галузі. Проект впроваджує спеціальний режим оподаткування підприємств-резидентів і доходів їх працівників а також гіг-спеціалістів. Документ, зокрема, надає компаніям-резидентам "Дія Сity" можливість вибирати між сплатою податку на прибуток (18%) і податком на виведений капітал (ПНВК) за ставкою 9%. На початку липня в додатку "Дія" запустили бета-тестування цифрових сертифікатів про вакцинацію від коронавірусної інфекції. Поки в додатку доступна лише інформація про вакцинації, але протягом місяця Михайло Федоров обіцяє ввести відмітки про результати проходження ПЛР-тестування і позначки для тих, хто вже перехворів.

Олександр Кубраков Хто він: Міністр інфраструктури України. На посаді з травня 2021 року. Раніше: глава Державного агентства автомобільних доріг України з листопада 2019 року по травень 2021 року Вік: 38 років До призначення главою "Укравтодору" Олександр Кубраков керував сектором "IT і Телеком" в "Офісі ефективного регулювання", був виконавчим директором Асоціації "Інформаційні технології України". Скептики вважали, що з українськими дорогами людина без профільної освіти та досвіду роботи в цій галузі не впорається. Тим паче що до нової посади додавався масштабний всеукраїнський проект "Велике будівництво". Але за півтора року на чолі "Укравтодору" Кубраков продемонстрував непогані результати. За минулий рік збудовано та відремонтовано 4056 км доріг державного та 2527 км місцевого значення. Оновлено та побудовано 258 мостів і шляхопроводів, у 71 приймальному відділенні лікарень провели реконструкцію; 101 спортивний обʼєкт побудований і оновлений; 114 шкіл реконструйовано і побудовано. Таким чином, за підсумками минулого року "Укравтодор" на чолі з Олександром Кубраковим виконав 97% від плану по оновленню та будівництва доріг і 100% плану по оновленню штучних споруд. Вже на посаді міністра інфраструктури Олександр Кубраков планує зайнятися розвитком авіаційної галузі — будівництвом та розвитком існуючих аеропортів і створенням національного державного авіаперевізника.

Дмитро Сенниченко Хто він: Глава Фонду державного майна України. На посаді з вересня 2019 року Вік: 47 років До призначення головою ФДМ Дмитро Сенниченко був директором з управління нерухомим майном та інфраструктурою в "Укрпошті". За 2,5 роки роботи домігся, щоб оренда всіх приміщень проходила через ProZorro. В результаті суми рентних надходжень багаторазово зросли. За півтора року роботи на чолі ФДМ Сенниченко також демонструє, що з поставленими перед ним завданнями справляється. Минулого року стартувала державна програма малої приватизації. В результаті з початку 2020-го бюджет країни отримав понад 4,5 млрд грн. Це у 45 разів більше, ніж у 2018-му. Цього року стартувала велика приватизація. Зараз визначено 23 державних підприємства у межах цього проекту. Перший аукціон відбудеться 31 серпня. На торги виставлять "Обʼєднану гірничо-хімічну компанію" (ОГХК), один з найбільших виробників титанової сировини в світі. Обʼєктом цікавляться 16 потенційних інвесторів, з яких 13 — зарубіжні. Стартова ціна, оголошена ФДМ після оцінки з боку приватизаційного радника у квітні 2021 року, становить 3,7 млрд грн. За оцінками Сенниченка, в поточному році від великої приватизації держбюджет може отримати 12 млрд грн.

Світлана Рекрут Хто вона: Директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. На посаді з липня 2019 року Вік: 38 років Після банкопаду 2014-2015 років витрати по виплаті коштів вкладникам збанкрутілих банків лягли на Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. ФГВФО одночасно займається ліквідацією банків і продажем їх активів через аукціони. За минулий рік Фонд виплатив вкладникам 390,7 млн ​​грн гарантованого відшкодування, а кредиторам повернув 7,64 млрд грн. Станом на 1 червня 2021 року Фонд ліквідував 51 банк, продовжує ліквідацію ще 46. Загальна сума вкладів фізичних осіб у банках — учасниках ФГВФО складає 616,7 млрд грн. У липні 2021-го за результатами 17 успішних аукціонів отримана оплата і укладені договори купівлі-продажу активів по шести лотах на загальну суму 2,5 млн грн. Всього у червні Фонд провів 720 відкритих електронних аукціонів. Крім того, за минулий місяць від продажу активів фізичним і юридичним особам виручено 0,5 млн грн. Світлана Рекрут виступає за розширення гарантій по банківських вкладах фізичних осіб. На думку директора Фонду, підвищення рівня відшкодування протягом наступних півтора років дасть потужний поштовх для розвитку банківської системи. 30 червня ВР у першому читанні прийняла законопроект №5542-1, який передбачає поступове збільшення гарантованої суми відшкодування за вкладами до 600 тис. грн (зараз сума становить 200 тис. грн).

Андрій Ярмак Хто він: В.о. директора Державного підприємства обслуговування повітряного руху України. На посаді з жовтня 2019 року Вік: 36 років Авіація — одна з галузей, які найбільше постраждали минулого року від обмежень, викликаних пандемією коронавірусу. Але навіть у такій кризовій ситуації компанії вдалося уникнути скорочення кадрів. Протягом всього часу вибудовувалися тісні діалоги з профспілками. Більше того, в кінці 2020 року "Украерорух" пройшов сертифікаційний аудит Державної авіаційної служби України. А у межах відновлення функціонування аеропорту "Ужгород" отримано сертифікат Агентства Європейського союзу з безпеки польотів EASA. Минулий кризовий рік не завадив "Аероруху" продовжити впровадження нового обладнання та проектів на перспективу. Наприклад, модернізували автоматичні системи управління повітряним рухом в Харківському РСП (регіональний структурний підрозділ), Дніпровському РСП і в Запоріжжі. Повністю нову систему автоматизованого управління повітряним рухом, останню розробку європейського виробництва, встановили у Львові. При цьому в червні 2021 року виконано 60% польотів порівняно з докризовим 2019 роком. А отже, авіаперевезення повертаються до звичного рівня.