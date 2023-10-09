"Це — жорстокий фарс", — адвокат про процеси над військовополоненими у Донецьку

За словами адвоката Андрія Яковлєва, на окупованих територіях Росія перетворила суд на повністю залежну від влади організацію. Так звані суди виконують функції виконавчої влади.

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Суди на окупованих територіях — це продовження виконавчої влади, які виконують лише вказівки РФ, яка й контролює частини територій Донецької та Луганської областей. Про це в коментарі Фокусу для матеріалу "Масові вироки для полонених в РФ: як росіяни вибивають зізнання та у чому звинувачують українців" сказав адвокат, партнер АО "Амбрела" Андрій Яковлєв.

У Донецьку та Луганську зараз відбуваються судові засідання над українськими військовополоненими, деяких з них засуджують до довічного ув'язнення.

"Так звані суди, які діють в окупації, за жодних умов не можна назвати незалежними та неупередженими, — зазначає адвокат. — Люди, які "розслідують", "підтримують обвинувачення", "судять", фактично виконують функції виконавчої влади, та насправді є єдиною з частиною репресивного владного механізму. На окупованих територіях Росія ліквідувала українську судову систему та перетворила суд на повністю залежну від влади організацію".

А якщо ці органи не є незалежними, не здатними виконувати свою функцію, то можна стверджувати, що вони і не спроможні провести об'єктивне розслідування обставин, які мали місце, та встановити причетність до них конкретних обвинувачених.

"Якщо взяти останню доповідь Управління Верховного комісара ООН з прав людини, у якій згадується вибух в колонії в Оленівці влітку 2022 року. Експерти вказують, що росіяни не допускають на місце злочину незалежну місію та зібрали всі його сліди. Якщо вони у такому важливому злочині, на який звертає увагу цілий світ, не допускають незалежних експертів, підкидають уламки HIMARS, то про що це говорить? Про те, що вони спотворюють докази. І якщо вони у цьому випадку так вчиняють, то чому не можуть так вчинити і в інших випадках", — додає експерт.

Тобто коли говоримо про розгляд в таких квазісудах обґрунтованості обвинувачення у вчиненні воєнних злочинів (а вбивство мирних громадян — це воєнний злочин), навряд варто очікувати об’єктивного розслідування. А надто в тих умовах, коли більшість військовослужбовців, звільнених з полону, свідчать про системні катування.

"В умовах катування неможливо отримати якісні докази, — наголошує Андрій Яковлєв. — Давно ж визначено, що тортури не застосовуються не тільки через гуманітарні обмеження, а й через те, що в разі застосуванні катування якість доказів низька. Це у Середньовіччі жінок катували, аби вони визнали, що вони відьми і літали. Юстиція, яка хоче встановити правду, не може брати до уваги свідчення, які надані під тортурами, бо жодна особа не витримає і буде давати ті свідчення, які звільнять її від тортур".

До того ж в окупації не може існувати належного захисту обвинувачених. Рідні військових, з якими говорив Фокус, говорять про те, що їм на окупованих територіях не вдається знайти адвоката, здатного захищати.

"Ми можемо уявити Феміду, з зав’язаними очима. З одного боку на вуху їй шепоче прокурор, і вона його слухає, бо залежна від нього як від представника виконавчої влади, а з іншого — нікому опонувати, тиша від захисту, бо його немає, як і немає незалежних медіа, спостерігачів за процесом. У таких умовах суд перетворюється не жорстокий фарс" — підсумовує Андрій Яковлєв.

Докладніше читайте у матеріалі Фокусу "Масові вироки для полонених в РФ: як росіяни вибивають зізнання та у чому звинувачують українців".

Раніше Фокус писав, що у червні 2023 року в РФ розпочався суд над захисниками Маріуполя: полоненим загрожує довічне ув'язнення.