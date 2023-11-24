Герт Вілдерс прагне стати прем'єром: що очікувати від крайнього правого політика Нідерландам (інфографіка)

На думку журналістів, перемога вкрай правого політика Герта Вілдерса на виборах у Нідерландах є попереджувальним сигналом для основних партій по всій Європі напередодні виборів до Європейського парламенту.

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Герт Вілдерс, лідер вкрай правої, антиісламської Партії свободи (PVV), пообіцяв спробувати стати прем'єр-міністром Нідерландів і заявив, що виступає за референдум щодо членства країни в ЄС після того, як його партія здобула несподівану і рішучу перемогу на загальних виборах 22 листопада. Про це пише The Guardian.

За інформацією видання, партія PVV, чий маніфест містив заклики до заборони мечетей, Корану і носіння ісламських хусток в урядових будівлях, отримала 37 місць у 150-місцевому парламенті, що більш ніж удвічі перевищує попередній показник.

"Однак невдоволення виборами, які привітали інші європейські вкрай праві партії та чиї відгуки відчуватимуться в усій Європі, поставило Нідерланди перед складними і потенційно тривалими коаліційними переговорами", — зауважує Guardian.

Вілдерс заявив, що PVV буде в наступному уряді і що він працюватиме з іншими партіями над тим, що він назвав "новою політикою". Для цього йому доведеться сформувати коаліцію з іншими партіями, щоб управляти країною за підтримки більшості в парламенті.

Ділан Йешілгез-Зегеріус із VVD, партії прем'єра-консерватора Марка Рютте, заявила, що скептично ставиться до уряду, очолюваного Вілдерсом.

"Я сказала, що не бачу, щоб у цій країні був лідер, який не об'єднав би весь голландський народ... але насамперед я не бачу формування більшості", — сказала вона голландським ЗМІ.

І хоча коаліція PVV, VVD та партії NSC депутата-центриста Пітера Омцігта в сукупності матиме 81 місце, жоден із потенційних партнерів не забажає покинути ЄС чи порушити конституційні гарантії Свободи релігії. Європейські зелені навіть заявили в четвер, 23 листопада, що VVD слід виключити з Альянсу лібералів і демократів Європи (ALDE), якщо вона приєднається до коаліції з PVV.

Фото: The Guardian

Водночас Герт Вілдерс, як зазначають експерти видання, впевнений, що він робить усе правильно.

"Ми робимо це для всіх голландців, які голосували за нас... яким набридло те, як йдуть справи в Нідерландах останніми роками, які думають, що голландці повинні знову стати номером один — з більш суворою імміграційною політикою, більшою кількістю будинків, з гідною охороною здоров'я, більшою кількістю грошей у гаманцях замість того, щоб викидати мільярди", — заявив Вілдерс.

Вілдерс нещодавно спробував пом'якшити свої більш жорсткі антиісламські висловлювання, мабуть, у надії вперше увійти в коаліційний уряд. Він визнав, що існують "серйозніші проблеми", ніж скорочення кількості біженців, і сказав, що він міг би "заморозити" деякі зі своїх антимусульманських позицій.

Одним із перших з приводу виборів у Нідерландах висловився прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який оголосив, що результати засвідчили: "Вітер змін уже тут!". Водночас лідерка французьких крайніх правих Марін Ле Пен заявила, що це підтверджує "зростаючу прихильність захисту національної ідентичності".

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Як формується уряд у Нідерландах

Хоча партія, що отримала найбільшу кількість місць, традиційно призначає наступного прем'єр-міністра, це в жодному разі не гарантується. Рютте залишиться на посаді доглядача доти, доки не буде сформовано новий уряд, що може статися не раніше наступної весни, зауважує Guardian.

"Очікується, що переговори щодо коаліції займуть кілька місяців. Лідери партій зустрінуться, щоб обрати інформатора або дослідника — політичного аутсайдера, який вислухає вимоги та очікування кожної партії під час переговорів щодо коаліції", — пояснює видання.

Форма нової коаліції може суттєво вплинути як на імміграційну та кліматичну політику Нідерландів, так і на її відносини з європейськими партнерами. Країна була одним із засновників ЄС і має в блоці більшу вагу.

На думку аналітиків видання, перемога Вілдерса також є попереджувальним сигналом для основних партій по всій Європі напередодні виборів до Європейського парламенту, що відбудуться в червні 2024 року, і на яких, імовірно, обговорюватимуться ті самі питання, що й вибори в Нідерландах: імміграція, вартість життя і кліматична криза.

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