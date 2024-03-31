Закриті кордони навіть після війни: від імені Єрмака поширили фейк (фото)

Неправдиву фразу, яку приписали Андрію Єрмаку, опублікували щонайменше у двох соціальних мережах. Йдеться про Facebook і Twitter.

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У соцмережах почав поширюватися фейк про те, що навіть після перемоги України над Росією воєнний стан у країні не скасують. Про це написала радниця з питань комунікації глави Офісу президента України Дарія Зарівна у своєму офіційному Telegram-каналі в неділю, 31 березня.

"У соцмережах поширюють фейк із нібито цитатою керівника Офісу Андрія Єрмака виданню Politico, повністю і повністю вигаданою. Жодних коментарів Андрій Єрмак не давав. Завжди перевіряйте інформацію", — написала чиновниця.

Таким чином вона відреагувала на поширену в соцмережах неправдиву цитату Андрія Єрмака, яку він нібито сказав під час інтерв'ю медіа. Її перепост зробили щонайменше у двох популярних мережах: Twitter і Facebook.

Фото: Скриншот

Звучала вона так: "Ми думаємо, що навіть після закінчення війни не можна скасовувати воєнний стан. Хоча б кілька років. Українці залишаться і будуть відбудовувати країну. До того ж наші люди вже звикли жити за закритих кордонів та інших обмежень — для них це більше не проблема".

Фото: Скриншот

До слова, головний редактор порталу "Хвиля" Юрій Романенко, скріншот зі сторінки у Facebook навела як приклад у своїй публікації Дарія Зарівна, видалив свій попередній пост і написав новий. У ньому він підтвердив, що не знайшов в інтерв'ю Андрія Єрмака цитати, яка вже встигла викликати суспільний резонанс.

"Каюсь, Єрмак не говорив Politico інформації, що після війни Україна збереже воєнний стан. Низка великих українських телеграм-каналів закинули цю тезу, я теж підхопив, але пішов на Politico і Politico Європа і ніде не знайшов", — написав Романенко.

Фото: Скриншот

Нагадаємо, дещо раніше керівник ГУР Кирило Буданов висміяв фейк російських пропагандистів про себе. Він згадав, що пропагандисти використовували фото з ним і придумали дві версії. За однією з них Кирило Буданов перетворився на "мумію", а за іншою був голограмою.

Також ми писали про те, що в РФ "розганяють" фейк про ліквідацію солдатів НАТО. За словами експертів центру SPRAVDI, неправдиві твердження про знищення іноземних військових поширюють з метою зміцнення ідеї, ніби Росія перебуває в конфлікті не з Україною, а з НАТО безпосередньо.