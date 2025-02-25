Другий раунд переговорів: делегації США і РФ зустрінуться в Ер-Ріяді 25 січня, — Die Zeit

Німецькі журналісти повідомляють про другу зустріч США і РФ із посиланням на дипломатичні кола. Заступник голови російського МЗС Сергій Рябков своєю чергою заперечував підготовку перемовин з американцями.

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Делегації США і РФ 25 лютого вдруге зустрінуться в Ер-Ріяді, столиці Саудівської Аравії, для мирних переговорів щодо завершення війни в Україні. Про це пише німецьке видання Die Zeit.

Журналісти з посиланням на дипломатичні кола повідомляють, що ця зустріч буде продовженням переговорів між міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим і державним секретарем США Марко Рубіо, перший раунд яких відбувся 18 лютого.

Другі переговори в Ер-Ріяді відбудуться наступного дня після зустрічі президента Франції Емманюеля Макрона та президента США Дональда Трампа Вашингтоні, зазначають німецькі журналісти.

Переговори в Ер-Ріяді відбулися наступного дня після візиту президента Франції Еммануеля Макрона до президента США Дональда Трампа у Вашингтоні. Після розмови з американським лідером Макрон сказав, що перемир'я у війні РФ проти України може бути оголошено вже найближчими тижнями. Французький президент зазначив, що попри розбіжності у його поглядах на завершення війни з думками Трампа, "існує спосіб" завершити бойові дії.

Зазначимо, 23 лютого заступник голови Міністерства закордонних справ РФ Сергій Рябков говорив російському пропагандистському інформаційному агентству ТАСС, що "жодної зустрічі РФ і США 25 лютого в Ер-Ріяді не готується".

Мирні переговори США і РФ в Ер-Ріяді: деталі

Нагадаємо, переговори РФ і США в Ер-Ріяді відбулися 18 лютого. Це був перший офіційний контакт держав від початку повномасштабної війни в Україні. Представників України та країн Європи на перемовини не запросили.

ЗМІ повідомляли, що американська та російська делегації під час зустрічі 18 лютого домовилися створити переговорні групи щодо війни в Україні.

Держсекретар США Марко Рубіо за підсумками переговорів заявляв, що Сполучені Штати допускають зняття санкцій з РФ після завершення війни.

З боку Росії наближений до Путіна голова Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв заявив, що РФ очікує на повернення американських компаній протягом 2025 року.

Президент РФ Володимир Путін, коментуючи зустріч зі США в Саудівській Аравії, заявив про готовність що переговорів з Україною.