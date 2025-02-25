Второй раунд переговоров: делегации США и РФ встретятся в Эр-Рияде 25 января, — Die Zeit

Немецкие журналисты сообщают о второй встрече США и РФ со ссылкой на дипломатические круги. Замглавы российского МИДа Сергей Рябков в свою очередь отрицал подготовку переговоров с американцами.

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Делегации США и РФ 25 февраля во второй раз встретятся в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, для мирных переговоров по завершению войны в Украине. Об этом пишет немецкое издание Die Zeit.

Журналисты со ссылкой на дипломатические круги сообщают, что эта встреча будет продолжением переговоров между министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и государственным секретарем США Марко Рубио, первый раунд которых состоялся 18 февраля.

Вторые переговоры в Эр-Рияде состоятся на следующий день после встречи президента Франции Эмманюэля Макрона и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне, отмечают немецкие журналисты.

Переговоры в Эр-Рияде состоялись на следующий день после визита президента Франции Эммануэля Макрона к президенту США Дональду Трампу в Вашингтоне. После разговора с американским лидером Макрон сказал, что перемирие в войне РФ против Украины может быть объявлено уже в ближайшие недели. Французский президент отметил, что несмотря на расхождения в его взглядах на завершение войны с мыслями Трампа, "существует способ" завершить боевые действия.

Отметим, 23 февраля замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков говорил российскому пропагандистскому информационному агентству ТАСС, что "никакой встречи РФ и США 25 февраля в Эр-Рияде не готовится".

Мирные переговоры США и РФ в Эр-Рияде: детали

Напомним, переговоры РФ и США в Эр-Рияде состоялись 18 февраля. Это был первый официальный контакт государств с начала полномасштабной войны в Украине. Представителей Украины и стран Европы на переговоры не пригласили.

СМИ сообщали, что американская и российская делегации во время встречи 18 февраля договорились создать переговорные группы по войне в Украине.

Госсекретарь США Марко Рубио по итогам переговоров заявлял, что Соединенные Штаты допускают снятие санкций с РФ после завершения войны.

Со стороны России приближенный к Путину глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что РФ ожидает возвращения американских компаний в течение 2025 года.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя встречу с США в Саудовской Аравии, заявил о готовности к переговорам с Украиной.