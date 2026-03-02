Рикошет для Путіна: наскільки серйозно операція США в Ірані вдарила по Кремлю

Дональд Трамп, заявивши про прагнення нового керівництва Ірану вести з ним перемовини, зазначив, що прийняв відповідну пропозицію. Як розвиватимуться надалі близькосхідні перипетії і як вони вплинуть на російсько-українську війну, з’ясовував Фокус.

Президент США розповів про бажання нової влади Ірану, сформованої після ліквідації верховного лідера Алі Хаменеї та командувача Корпусу вартових ісламської революції генерала Мохаммада Пакпура, комунікувати з Вашингтоном.

"Вони (нова іранська влада — Фокус) хочуть вести переговори, і я погодився на це, тому буду з ними розмовляти. Вони мали зробити це раніше. Вони мали запропонувати те, що було дуже практичним і легким для виконання, раніше. Вони занадто довго чекали. Вони могли укласти угоду. Вони грали занадто хитро", — зазначив нинішній очільник Білого дому, додавши, що загалом операція США в Ірані "просувається дуже добре".

Події в Ірані, на переконання експертів, неодмінно вплинуть на подальший хід російсько-української війни. До речі, і в Києві, і в Москві на найвищому рівні прокоментували близькосхідну ситуацію. Зокрема, президент Володимир Зеленський підкреслив: "Українці ніколи не загрожували Ірану, але іранський режим сам обрав бути спільником для Путіна і забезпечувати його "шахедами", причому не тільки самими дронами, але й технологіями. Іран надавав й іншу зброю Росії. Загалом за цей час повномасштабної війни росіяни використали проти України більш ніж 57 тисяч ударних дронів типу "Шахед". Інші народи теж страждали від терору. Тож це справедливо — дати шанс іранському народу, щоб позбутись терористичного режиму, позбутись і гарантувати безпеку всім народам, які страждали від терору походженням з Ірану".

Окремо глава держави наголосив, що коли Сполучені Штати налаштовані рішуче, тоді «глобальні злочинці слабшають".

Натомість Путін, який є визнаним МКС міжнародним злочинцем, заявив, що вбивство Хаменеї "скоєне із цинічним порушенням усіх норм людської моралі та міжнародного права".

Які козирі для України надала операція США в Ірані

Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв, аналізуючи у розмові з Фокусом чинники впливу іранських подій на війну РФ проти України, зазначає наступне: "В даному разі вже очевидно, що Росія як і у випадку з Мадуро та іншими своїми союзниками, просто "кине" Іран, який не просто постачав їй зброю, а й має з РФ оборонний пакт — по суті йдеться про взаємний військовий альянс. І цю ситуацію нам необхідно використати, показавши нездатність росіян хоч якось реагувати на геополітичній арені, роблячи бодай щось для своїх союзників. Це перший важливий нюанс. Другий момент полягає в тому, що ми вперше за досить тривалий час побачили, що Захід може виступити спільною коаліцією і діяти об’єднано та консолідовано як в старі, добрі 90-ті".

Об’єднаний Захід, акцентує експерт, неодмінно відчує власну силу, "і цю енергію слід перенаправити на Росію". "Маємо тут зіграти із союзниками досить оперативно. Наприклад, той же Стармер може вийти і сказати Трампу, мовляв, ми вам допомогли з іранцями, а ви нам тепер допоможіть з Україною. Ця лінія теж є надзвичайно важливою поруч з фіксацією "нульовості" Росії у великій зовнішньополітичній грі і демонстрації Заходу, що в його порохівницях все ще є порох. Це дуже важливі аспекти, які можуть нам зрештою допомогти", — каже Олександр Краєв.

Констатувавши, що через операцію США в Ірані поповзли догори ціни на нафту, аналітик підсумував: "Таким чином, Росія зараз буде більше заробляти і це для України в контексті війни, що триває, досить відчутний ризик. А ось що стосується вікна можливостей для нас, то, гадаю, що кілька тижнів ще точно є, аби вдало розіграти іранську карту".

Як і чому близькосхідні події можуть вплинути на російсько-українську війну

У тому, що ситуація в Ірані не просто розпорошить, а й переорієнтує увагу Заходу з російсько-української війни на Близький Схід, переконаний провідний експерт Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус.

Зокрема, у розмові з Фокусом він зазначив: "Складовою цієї переорієнтації стане те, що військова допомога, яка могла би бути направлена в Україну, насамперед буде йти у той регіон. І не слід забувати, що в контексті Ірану звучить Кіпр — а це вже Європа, тобто ЄС свою увагу сконцентрує на захисті однієї з країн-членів. Крім того, є заяви Ірану про перекриття Ормузької протоки. Враховуючи значення регіону для світової економіки, очевидно, що відбудеться зростання світових цін на нафту, що гратиме на руку Росії, а для країн, які імпортують паливо, а Україна його імпортує, це означатиме зростання цінників на бензоколонках".

Поряд з окресленими мінусами, констатує Іван Ус, операція США в Ірані може принести для України і певні вигоди: "Якщо буде встановлено, що Іран отримував озброєння з Росії, використовуючи його проти Сполучених Штатів та Ізраїлю, це може вплинути на те, що Вашингтон буде більш жорстко ставитися до РФ. Ба більше, зрештою може бути відновлена концепція модерної осі зла, до якої, окрім Тегерану, віднесуть Москву та Пхеньян і відповідно протидія Росії та Північній Кореї буде значно сильніша. Якщо для США Росія перетвориться з країни, з якою чинна американська адміністрація якось хоче домовитися, на державу-супротивника, це дуже відчутно може зіграти на нашу користь".

Який "букет" проблем отримає Росія після іранських потрясінь

Коментуючи Фокусу ймовірні ризики для України, викликані близькосхідною ситуацією, виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов констатував: "Найсерйозніший ризик полягає в тому, що у нас може виникнути дефіцит зенітних ракет, в першу чергу для Patriot, оскільки Трамп стягнув на Близький Схід дуже і дуже багато зброї. Тому, якщо там ця історія затягнеться, запаси будуть вичерпані. Ще один виклик для України — зростання цін на нафту. Але тут маємо розуміти, що Росія має давати дуже великий дисконт. Крім того, вже є заява 15 європейських країн про можливе закриття для російського тіньового танкерного флоту Балтики. Це буде серйозний удар по Росії, який нівелює ті позитиви, які вона може отримати, скориставшись ситуацією в Ірані".

Загалом, наголошує політолог, операція США в Ірані є відчутним ударом по так званій осі зла в цілому, і "союзнику РФ, який допомагає Москві з першого дня повномасштабного вторгнення в Україну", зокрема.

"Окрім "Шахедів", які росіяни називають "Геранью", на наші міста та села систематично летить іранська балістика, якої Тегеран поставив Москві на суму $3 млрд. Тепер військово-промисловий потенціал Ірану руйнується і вочевидь буде менше можливостей для того, щоб продовжувати поставки в Росію", — підкреслює Олександр Леонов.

Експерт принагідно нагадує про те, що впродовж року Росія втратила Сирію, Венесуелу, а тепер і Іран. Це, переконаний аналітик, є прямим сигналом союзникам Росії, передусім Китаю, про те, що у разі ймовірного прямого військового зіткнення із Заходом Москва не прийде на допомогу. Під час зміни влади в Ірані, прогнозує експерт, з великою долею вірогідності буде проведено розслідування щодо того, хто допомагав Тегерану у створенні ядерного потенціалу і там "стирчатимуть вуха Росії". В такому разі, підкреслює Олександр Леонов, виникне новий "і досить потужний" привід для суттєвого посилення антиросійських рестрикцій з боку Заходу і, зокрема, Сполучених Штатів.