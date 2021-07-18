Наречена Роналду порадувала фанатів відвертим фото на яхті (фото)

Джорджина опублікувала фото у тонкому купальнику. Судячи з усього, дівчина позує без нижньої білизни.

Нападаючий збірної Португалії і "Ювентуса" Кріштіану Роналду продовжує відпочивати біля берегів Мальорки зі своєю нареченою після закінчення футбольного сезону.

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Джорджина опублікувала фото в тонкому купальнику, сидячи на борту яхти, судячи з усього, без нижньої білизни.

"Русалка", — написала Джорджина в своєму Instagram.

Раніше Фокус показував, як Кріштіану Роналду і його наречена проводять відпустку на Мальорці: дівчина Роналду опублікувала милі фото.

Раніше Фокус розповідав, що Роналду став найкращим бомбардиром Євро-2020 і повідомляв, де продовжить кар'єру Кріштіану Роналду після вильоту збірної Португалії з чемпіонату Європи.

Ще пару тижнів тому догляд Кріштіану Роналду з "Ювентуса" здавався фактом і в ЗМІ поширювалися чутки про можливе наступному клубі. Однак, за даними Gazzetta dello Sport, переговори між "Ювентусом" і Кріштіану Роналду несподівано просунулися в бік продовження співпраці.

Збірна Португалії, в складі якої зоряний нападаючий виступав на Євро-2020, вилетіла на стадії 1/8 фіналу від збірної Бельгії (0: 1). Роналду і компанія завдали по воротах суперника більше 20 ударів, але так і не смола забити хоча б один м'яч.

Ми повідомляли, що Кріштіану Роналду очолив рейтинг за вартістю рекламного поста в Instagram. 36-річний Роналду заробляє в Instagram понад 40 мільйонів доларів на рік, що більше, ніж його зарплата в якості гравця італійського клубу "Ювентус". У Роналду 313 мільйонів передплатників в Instagram.

Раніше Фокус розповідав, як Роналду "обвалив" капіталізацію Coca-Cola на $ 4 млрд. Кріштіану Роналду став одним з головних ньюзмейкерів Євро-2020: він відмовився давати прес-конференцію перед матчем чемпіонату Європи з Угорщиною на тлі пляшечок "Кока Коли" — одного з спонсорів Євро 2020.

Нагадаємо, слідом за Роналду за подібною витівкою помітили і півзахисника збірної Франції Поля Погба. Під час прес-конференції він прибрав в сторону пляшку безалкогольного пива Heineken.