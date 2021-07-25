Олімпіади-2020: Китай лідирує в медальному заліку, у України — дві медалі

За підсумками перших двох змагальних днів визначилися фаворити Олімпійських ігор в Токіо

На Олімпійських іграх в Токіо завершився другий змагальний день.

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Збірна України в стартові два дні втратила кілька спортсменів: боксерів Ярослава Харциза і Миколу Буценка, тенісистку Даяну Ястремську та дзюдоїста Георгія Зантараю. Всі вони невдало виступили на Олімпіаді в своїх дисциплінах і змушені залишити Токіо. Але разом з тим, спортсмени з нашої країни змогли виграти дві бронзові медалі. Успіху досягли дзюдоїстка Дарʼя Білодід і фехтувальник Ігор Рейзлін. Ще двоє спортсменів були близькі до бронзи, але задовольнялися лише четвертим місцем: це стрілки Павло Коростильов і Олена Костевич. До наступного раунду тенісного турніру пробилася і Еліна Світоліна, якій довелося витримати тригодинний матч проти німкені Лаури Зігмунд.

Відзначимо, що 20-річна Дарʼя Білодід після виграної медалі вирішила взяти паузу в кар'єрі. За словами батька спортсменки, дзюдоїстка планувала завоювати золоту медаль на Олімпійських іграх в Токіо, а свою поразку в півфіналі вона пояснює перенесенням змагань на рік через пандемію COVID-19. Як довго триватиме її перерва поки невідомо, але тренери Білодід припускають, що це може затягнутися на півроку.

За підсумками двох змагальних днів на Олімпіади-2020 лідером медального заліку стала збірна Китаю: спортсмени з цієї країни зібрали урожай в 11 медалей, але лідирують за рахунок найбільшої кількості золотих нагород. Їх у представників Піднебесної аж шість. На другому місці розташувалися господарі Олімпіади, в активі яких 5 золотих і 1 срібна медаль, а замикають трійку представники США — 10 медалей при 4 золотих.

[ + – ] Медальний залік Олімпіади-2020

Збірна України займає 31 місце з двома бронзовими медалями. Такий же показник у команд Німеччини, Казахстану та Туреччини.

Нагадаємо, що Олімпійські ігри в Токіо стартували 23 липня і триватимуть до 8 серпня. Україна на цих змаганнях представляють 157 спортсменів в 25 видах спорту.