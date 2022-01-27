Обійми заборонені, але секс дозволено. Організатори Олімпіади-2022 роздадуть спортсменам презервативи

На відміну від Літніх Олімпійських ігор у Токіо, у Пекіні вирішили не забороняти спортсменам інтимну близькість в Олімпійському селищі.

Організатори Олімпійських ігор у Пекіні продовжують традицію видавання спортсменам презервативів, повідомляє Reuters.

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Це рішення ухвалено, незважаючи на докладні інструкції із соціального дистанціювання, покликані стримати розповсюдження COVID-19 у межах "замкнутого циклу", в якому відбуватимуться Ігри.

"Усі підрозділи, пов'язані з Олімпійськими іграми, нададуть відповідну кількість презервативів безкоштовно всім зареєстрованим особам", — повідомили в Оргкомітеті Олімпіади-2022.

Зимові Олімпійські ігри повинні пройти з 4 по 20 лютого в Пекіні та прилеглому місті Чжанцзякоу всередині кластера, який розділяє спортсменів і технічний персонал Олімпіади від публіки.

Журналісти, які заселилися в готель Гуайчжоу, що знаходиться всередині закритої зони, знайшли в кожній кімнаті п'ять презервативів в індивідуальному пакуванні. Контрацептиви були поміщені в різнокольорові конверти, оздоблені зображенням китайського ліхтарика. Сумарна кількість виданих презервативів не розголошується.

У той же час, у спеціальному посібнику із заходів протидії COVID-19 для персоналу Ігор, спортсменам наказується мінімізувати фізичні взаємодії, такі як обійми, короткі обміни сплесками та рукостискання, а також підтримувати соціальну дистанцію не менше двох метрів від інших учасників.

Зазначимо, що перед Олімпіадою-2020, яка відбулася в серпні 2021 року в Токіо, організатори заявили, що планують роздати майже 150 000 презервативів, але сказали спортсменам забрати їх додому, а не використовувати в олімпійському селищі через правила соціальної дистанції та заходи з боротьби з коронавірусом.

Практика роздавання презервативів на Олімпійських іграх з'явилася після Олімпіади в Сеулі в 1988 році. Мотивацією цього рішення була профілактика ВІЛ-інфекції та інших захворювань, що передаються статевим шляхом.

Фокус розповідав про шанси українських спортсменів виграти медалі на Олімпійських іграх у Пекіні. Зазначимо, що нашу країну на цьому заході представлять 45 атлетів — це на 12 спортсменів більше, ніж на попередніх зимових Олімпійських іграх у Пхенчхані.