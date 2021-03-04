Телевізори у сучасному виробництві — правила й особливості вибору

Більшість людей, які планують придбати телевізор, стикаються з величезною кількістю проблемних моментів. Адже потрібно врахувати різні характеристики, параметри й особливості, після чого слід установити власні критерії та найважливіші правила, ґрунтуючись на особистих уподобаннях і побажаннях.

За основу потрібно брати рейтинги, бюджет і сучасні можливості. Обираючи телевізор, також враховуються стандарти енергоспоживання, розмір екрану, дозвіл, дизайн і додаткові можливості. Зручність вибору гарантується в інтернеті, де за лічені хвилин вдасться оцінити пристрій та ухвалити рішення щодо його купівлі.

Передавання зображення

Один із найголовніших критеріїв підбору. Сьогодні виробники пропонують на вибір кілька технологій:

LED. Пристрій доповнений рідкокристалічним екраном, де є світлодіодне підсвічування. За рахунок високої яскравості й економії цей варіант вважається оптимальним рішенням. Виробник гарантує довговічність підсвічування. OLED. Наступне покоління, в основі якого використовуються органічні світлодіоди. Гарантується чудова контрастність і комфортний кут огляду. QLED. В основі конструкції застосовується плівкове покриття, а воно зі свого боку виготовлене з дрібних наночастинок. Через них проходить світло та створює якісне зображення. LCD. Застосовуються рідкі кристали, а за їхнє висвітлення відповідає розрядна лампа.

Ніколи не буде зайвою функція Smart TV, дозволяючи відвідувати соціальні мережі, різні сервіси та багато іншого. Управління жестами і голосом істотно спрощує використання телевізора в домашніх умовах. Також доступний вибір моделей з модулем 3D.

Підсумкова вартість залежить від діагоналі, технології відображення зображень, наявності додаткових функцій і гарантії. Особливі характеристики і фактори лише збільшують підсумкову вартість пристрою.

Правила догляду

Не можна встановлювати телевізор поруч з опалювальними приладами та пристроями. Екран необхідно очищати за допомогою спеціальних засобів та із застосуванням м'яких серветок. Будь-які маніпуляції з переміщення або установки телевізора необхідно виконувати в спеціальних рукавичках. У разі зміни будь-яких технічних параметрів, зокрема в разі зміни яскравості або часу відгуку, необхідно звертатися в сервісний центр.