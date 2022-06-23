Суцільні страждання та рання смерть: вчені розкрили подробиці нещасного життя хом'яків

За словами вчених, перед тим, як відійти в інший світ, популярні домашні улюбленці дуже страждають.

Одними з найпопулярніших домашніх тварин у світі є хом'ячки. Часто батьки дарують цих гризунів дітям, щоб вони могли навчитися доглядати за домашніми улюбленцями перед тим, як стати власником, наприклад, цуценя або кошеня. Нове дослідження показує, що ці милі рухливі гризуни можуть померти раніше за термін через низку справді жахливих хвороб і травм, повідомляє Independent.

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[ + – ] Одними з найпопулярніших домашніх тварин у світі є хом'ячки. Часто батьки дарують цих гризунів дітям, щоб вони могли навчитися доглядати за домашніми улюбленцями перед тим, як стати власником, наприклад, цуценя або кошеня Фото: Independent

Хом'ячки приваблюють багатьох людей своєю невибагливістю та простотою догляду, а також тим, що вони маленькі та пухнасті, у прямому розумінні цього слова. Але часто буває справжнім шоком, особливо для дітей, коли хом'ячок раптово вмирає або йому ставлять смертельний діагноз.

Які хом'ячки найчастіше вмирають раніше за термін?

Вчені з Королівського ветеринарного коледжу, Великобританія, провели перше великомасштабне дослідження, щоб з'ясувати від чого найчастіше вмирають хом'ячки і в якому стані вони перебувають перед смертю.

За словами дослідників, хом'ячки в середньому живуть 21 місяць, хоча дуже часто вони помирають раніше за цей термін і рідше живуть довше. Проаналізувавши історії хвороби майже 4 тисячі домашніх хом'ячків з усього світу, вчені з'ясували, що найчастіше передчасно помирають:

Сирійські чи золотисті хом'ячки;

На другому місці знаходяться джунгарські хом'ячки;

Замикають трійку хом'ячки Роборовського.

[ + – ] Сирійський або золотистий хом'ячок Фото: wikipedia

Головні причини передчасної смерті хом'ячків

Найпоширенішими причинами ранньої смерті цих маленьких гризунів вчені після проведення дослідження назвали такі:

На першому місці серед причин передчасної смерті хом'ячків є хвороба, яку часто називають "мокрий хвіст". Ця бактеріальна інфекція з'являється через незадовільні умови утримання хом'ячків або через неправильне лікування інших хвороб. У хом'ячків з'являється дуже сильна діарея і вони вмирають у стражданнях від зневоднення.

На другому місці серед найпоширеніших причин смерті знаходяться укуси інших хом'ячків, внаслідок жорстоких бійок між гризунами. Як показало дослідження, більшість цих "суперечок" через територію закінчуються смертельним результатом.

[ + – ] Джунгарський хом'ячок Фото: wikipedia

На третє місце вчені помістили кігті, що надто сильно відросли.

На четвертому місці знаходяться передні зуби, що занадто сильно відросли.

Замикають п'ятірку причин ранньої смерті хом'ячків різні дрібні травми, отримані твариною.

[ + – ] Хом'ячок Роборовського Фото: wikipedia

Обережно, хом'ячок!

"Враховуючи, що хом'ячків часто дарують дітям, батьки тепер можуть пояснити їм, що не варто очікувати надто тривалого життя у хом'ячків. Також власники цих гризунів повинні приділяти особливу увагу умовам утримання гризунів та ретельно слідкувати за їхнім здоров'ям, що, можливо, збільшить їхній час перебування в нашому світі", — говорить Ден О'Ніл із Королівського ветеринарного коледжу.

За словами президента Британської ветеринарної асоціації Жюстіна Шоттона, потрібно чітко розуміти потреби цієї маленької істоти і стежити за її поведінкою та зовнішнім виглядом, щоб у разі необхідності вчасно звернутися до ветеринара.

"Я рекомендую зважити всі за і проти, перед тим як заводити хом'ячка. Потрібно точно розуміти, що ця тварина вам підходить, адже за неї ви нестимете відповідальність", — говорить Шоттон.

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