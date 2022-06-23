Сплошные страдания и ранняя смерть: ученые раскрыли подробности несчастной жизни хомяков

По словам ученых, перед тем как отойти в мир иной, популярные домашние любимцы очень страдают.

Одними из самых популярных домашних животных в мире являются хомячки. Часто родители дарят этих грызунов детям, чтобы они могли научиться ухаживать за домашними питомцами перед тем, как стать владельцем, например, щенка или котенка. Новое исследование показывает, что эти милые подвижные грызуны могут умереть раньше срока из-за ряда действительно ужасных болезней и травм, сообщает Independent.

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[ + – ] Одними из самых популярных домашних животных в мире являются хомячки. Часто родители дарят этих грызунов детям, чтобы они могли научится ухаживать за домашними питомцами перед тем, как стать владельцем, например, щенка или котенка Фото: Independent

Хомячки привлекают многих людей своей неприхотливостью и простотой ухода, а также тем, что они маленькие и пушистые, в прямом смысле этого слова. Но часто бывает настоящим шоком, особенно для детей, когда хомячок внезапно умирает или же ему был поставлен смертельный диагноз.

Какие хомячки чаще всего умирают раньше срока?

Ученые из Королевского ветеринарного колледжа, Великобритания провели первое крупномасштабное исследование, чтобы выяснить от чего чаще умирают хомячки и в каком состоянии они пребывают перед смертью.

По словам исследователей, хомячки в среднем живут 21 месяц, хотя очень часто они умирают раньше этого срока и реже живут дольше. Проанализировав истории болезни почти 4 тысяч домашних хомячков со всего мира, ученые выяснили, что чаще всего преждевременно умирают:

Сирийские или золотистые хомячки;

На втором месте находятся джунгарские хомячки;

Замыкают тройку хомячки Роборовского.

[ + – ] Сирийский или золотистыц хомячок Фото: wikipedia

Главные причины преждевременной смерти хомячков

Наиболее распространенными причинами ранней смерти этих маленьких грызунов ученые, после проведения исследования, назвали следующие:

На первом месте среди причин преждевременной смерти хомячков находится болезнь, которую часто называют "мокрый хвост". Эта бактериальная инфекция появляется из-за неудовлетворительных условий содержания хомячков или из-за неправильного лечения других болезней. У хомячков появляется очень сильная диарея и они умирают в страданиях от обезвоживания.

На втором месте среди самых распространенных причин смерти находятся укусы других хомячков, в результате жестоких драк между грызунами. Как показало исследование, большинство этих "споров" за территорию заканчиваются смертельным исходом.

[ + – ] Джунгарский хомячок Фото: wikipedia

На третье место ученые поместили слишком сильно отросшие когти.

На четвертом месте находятся слишком сильно отросшие передние зубы.

Замыкают пятерку причин ранней смерти хомячков разные мелкие травмы, полученные животным.

[ + – ] Хомячок Роборовского Фото: wikipedia

Осторожно, хомячок!

"Учитывая, что хомячков часто дарят детям, родители теперь могут объяснить им, что не стоит ожидать слишком продолжительной жизни у хомячков. Также владельцы этих грызунов должны уделить особое внимание условиям содержания грызунов и тщательно следить за их здоровьем, что возможно увеличит их срок пребывания в нашем мире", — говорит Дэн О’Нил из Королевского ветеринарного колледжа.

По словам президента Британской ветеринарной ассоциации Жюстин Шоттон, нужно четко понимать потребности этого маленького существа и следить за его поведением и внешним видом, чтобы в случае необходимости вовремя обратиться к ветеринару.

"Я рекомендую взвесить все за и против, перед тем как заводить хомячка. Нужно точно понимать, что это животное вам подходит, ведь за него вы будете нести ответственность", — говорит Шоттон.

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