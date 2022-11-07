Психічно здорові. Вчені створили детальний профіль винуватців масових розстрілів у школах

У новому дослідженні вчені спробували знайти закономірності у цих резонансних подіях.

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У більшості випадків, коли йдеться про масові розстріли в школах або інших навчальних закладах, люди схильні вважати, що на подібні агресивні дії людей штовхають психічні захворювання або психоз, проте вчені дійшли висновку, що в реальності все трохи інакше, пише Sci Tech Daily.

У новому дослідженні група вчених із Медичного центру Ірвінгу Колумбійського університету та Психіатричного інституту штату Нью-Йорк вивчила базу даних масових вбивств Колумбії (CMMD). Загалом дослідники відібрали понад 80 резонансних випадків пов'язаних із навчальними закладами — школами, коледжами та університетами.

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За словами авторів, дане дослідження є найбільшим аналізом масових розстрілів у школах з тих, що будь-коли проводилися. Вчені проаналізували отримані дані та дійшли висновку, що масові розстріли у школах відрізняються від інших масових вбивств, а тому їх варто винести на окрему групу.

За словами доктора медицини та провідного автора дослідження Регі Гіргіса, вони з колегами виявили ряд характеристик, унікальних для масових розстрілів у школах :

100% масових розстрілів у школах були ініційовані чоловіками;

середній вік стрільців становив близько 8 років;

66,7% з ініціаторів масових розстрілів були європеоїдами;

63% вбивств пов'язані з вогнепальною зброєю;

47,6% розстрілів відбулися США;

45,6% масових розстрілів закінчувалися самогубством злочинців.

Під час дослідження вчені також виявили, що у винуватців масових розстрілів у школах не виявили психічних захворювань, зокрема шизофренії або психозів. Психотичні симптоми рідко спостерігалися у злочинців, які використовують не вогнепальну зброю. При цьому вчені виявили, що майже половина ініціаторів масових вбивств наклали на себе руки. Вчені припускають, що злочинці вважали себе якоюсь формою "останнього акту".

Дослідники припускають, що для запобігання масовим убивствам у майбутньому необхідно перестати зосереджуватися на психічному здоров'ї злочинців і почати вивчати культурні та соціальні фактори, які передували трагедії.

За словами співавтора дослідження професора психіатрії Пола Аппельбаума, визначення психічного захворювання як основної причини насильства вводить в оману і, власне, спотворює правду.

Вчені припускають, що їхнє дослідження здатне допомогти законодавцям та правоохоронним органам краще зрозуміти природу масових розстрілів у школах, а також зрозуміти, чим вони відрізняються від інших масових вбивств.

Раніше Фокус писав про те, що в США професор запустив курс, заснований на вивченні горорів — Фредді Крюгер і Майкл Маєрс роблять зі студентів-медиків найкращих лікарів.