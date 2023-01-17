Людина чи щось інше. Вчені розкрили таємницю утворення підводної "Дороги Біміні" (відео)

Деякі припускають, що вона є частиною загубленої Атлантиди, але дослідники впевнені — її реальна історія набагато цікавіша.

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Біля узбережжя Північного Біміні на Багамах знаходиться захоплюючий об'єкт — за 6 метрів під водою розташувалася геологічна структура, яка надзвичайно схожа на стародавню давно затоплену потужну дорогу завдовжки 457 метрів, пише IFL Science.

Ця підводна дорога не є чимось новим — вона була відкрита підводними археологами Джозефом Менсоном Валентайном, Жаком Майолем та Робертом Анговом ще 1968 року. З того часу багато дослідників припустили, що біля берегів Біміні збереглися залишки стародавньої цивілізації Атлантиди.

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Однак насправді нічого спільного з Атлантидою ця "підводна дорога" не має. Втім, дослідники впевнені, що її реальна історія виникнення може бути набагато цікавішою.

"Біміні Роуд", або як її ще називають "стіна Біміні", є дорогою з великих незграбних блоків пляжного каменю довжиною близько 4 метри кожен. Підводна дорога проходить паралельно двом меншим доріжкам, а в кінці акуратно згинається, утворюючи якийсь гак. Цікаво, що блоки, з яких складається Біміні Роуд, лежать надзвичайно впорядковано поруч один з одним уздовж орського дна і виглядають так, ніби колись вони були створені людиною і мали рівні кути, які з часом згладила природна ерозія.

Однак дослідники вважають, що насправді підводна дорога колись була скелею, яка з'явилася внаслідок підвищення рівня моря. Вчені вважають, що колись великий шар скелі розбився на уламки, які ми й бачимо сьогодні.

Передбачається, що Біміні Роуд є добре "цементованою" осадовою породою, яка досить швидко сформувалася із суміші матеріалів. Дослідники відзначають, що скелі, які утворили підводну дорогу, складаються з дрібних грязьових грудочок (пелоїдів), піску, фрагментів раковин, останків кембрійських найпростіших і кодієвих водоростей.

Ще в 1978 році вчені з факультету геології Університету Майамі використовували радіовуглецеве датування для оцінки зразків порід, з яких складається Біміні Роуд — знахідки припускають, що дорога була утворена близько 2000 років тому. Сьогодні дослідники також використовують ці дані, щоб виключити будь-які асоціації з Атлантидою, яка, ймовірно, затонула близько 12 тисяч років тому.

Раніше Фокус писав про те, що під товщею Тихого океану виявили "дорогу з жовтої цеглини".