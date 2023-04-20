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Технології та наука

Скарби вікінгів. У Норверії знайшли унікальні артефакти, які використовували як платіжну систему

Норвегія, артефакти вікінгів, залізні злитки, Вальдрес, середньовіччя, платіжна система, Бергенська королівська дорога, археологія, історичне відкриття, культурна спадщина, маршрут Берґен
Фото: Innlandet County Municipality | Залізо було життєво необхідним товаром в епоху вікінгів, а тепер археологи розкопали тогочасну платіжну систему у Вальдресі

Залізо було життєво необхідним товаром в епоху вікінгів, а тепер археологи розкопали тогочасну платіжну систему у Вальдресі. Це визначне відкриття дозволяє по-новому поглянути на історію та культурну спадщину.

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У підвалі, захованому в норвезькому регіоні Вальдрес, зробили дивовижне відкриття. Грете Марго Сьорум (Grete Margot Sørum) допомагала батькам прибирати будинок, коли натрапила на скарб артефактів епохи вікінгів, пише Arkeonews.

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Відомо, що жінка знайшла десятки залізних злитків з унікальним дизайном. Вони були довгими і вузькими, з отвором на одному кінці, який, на думку археологів, використовували для зв'язування їх разом.

Експерти, які вивчали злитки, визначили, що вони походять з епохи вікінгів або раннього середньовіччя. Кожен злиток важив близько 50 грамів і мав однаковий розмір. Це наштовхнуло експертів на думку, що вони могли використовувати їх як форму оплати. Знахідка цих злитків є важливою, оскільки це перший випадок за останні 100 років, коли такі артефакти виявили у Вальдресі.

Археологи припускають, що злитки хтось міг закопати в минулому, щоб зберегти їх, але з якихось причин їх так і не знайшли. Вони лежали в будинку з 1980-х років, чекаючи, що якась особа колись на них натрапить.

Норвегія, артефакти вікінгів, залізні злитки, Вальдрес, середньовіччя, платіжна система, Бергенська королівська дорога, археологія, історичне відкриття, культурна спадщина, маршрут Берґен Fullscreen
Археологи припускають, що злитки хтось міг закопати в минулому, щоб зберегти їх, але з якихось причин їх так і не знайшли
Фото: Innlandet County Municipality

Королівська дорога, яка з'єднує Осло і Берген, проходить трохи нижче від того місця, де виявили злитки. Залізо було найважливішим товаром за часів вікінгів, його використовували для всього — від зброї до будівництва човнів. Хоча письмових джерел про видобуток заліза у Вальдресі небагато, історики вважають, що це була спеціалізована робота, якою, ймовірно, займалися фермери і місцеві правителі.

Це чудове відкриття проливає нове світло на історію Вальдреса і роль, яку він відігравав за часів вікінгів і середньовіччя. Воно також наголошує на важливості звичайних людей у збереженні та розкритті нашого спільного минулого.

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