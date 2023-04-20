Скарби вікінгів. У Норверії знайшли унікальні артефакти, які використовували як платіжну систему

Залізо було життєво необхідним товаром в епоху вікінгів, а тепер археологи розкопали тогочасну платіжну систему у Вальдресі. Це визначне відкриття дозволяє по-новому поглянути на історію та культурну спадщину.

Related video

У підвалі, захованому в норвезькому регіоні Вальдрес, зробили дивовижне відкриття. Грете Марго Сьорум (Grete Margot Sørum) допомагала батькам прибирати будинок, коли натрапила на скарб артефактів епохи вікінгів, пише Arkeonews.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Відомо, що жінка знайшла десятки залізних злитків з унікальним дизайном. Вони були довгими і вузькими, з отвором на одному кінці, який, на думку археологів, використовували для зв'язування їх разом.

Експерти, які вивчали злитки, визначили, що вони походять з епохи вікінгів або раннього середньовіччя. Кожен злиток важив близько 50 грамів і мав однаковий розмір. Це наштовхнуло експертів на думку, що вони могли використовувати їх як форму оплати. Знахідка цих злитків є важливою, оскільки це перший випадок за останні 100 років, коли такі артефакти виявили у Вальдресі.

Археологи припускають, що злитки хтось міг закопати в минулому, щоб зберегти їх, але з якихось причин їх так і не знайшли. Вони лежали в будинку з 1980-х років, чекаючи, що якась особа колись на них натрапить.

Археологи припускають, що злитки хтось міг закопати в минулому, щоб зберегти їх, але з якихось причин їх так і не знайшли Фото: Innlandet County Municipality

Королівська дорога, яка з'єднує Осло і Берген, проходить трохи нижче від того місця, де виявили злитки. Залізо було найважливішим товаром за часів вікінгів, його використовували для всього — від зброї до будівництва човнів. Хоча письмових джерел про видобуток заліза у Вальдресі небагато, історики вважають, що це була спеціалізована робота, якою, ймовірно, займалися фермери і місцеві правителі.

Це чудове відкриття проливає нове світло на історію Вальдреса і роль, яку він відігравав за часів вікінгів і середньовіччя. Воно також наголошує на важливості звичайних людей у збереженні та розкритті нашого спільного минулого.

Раніше Фокус розбирався, чому вікінги покинули свій дім в Гренландії навіки. Вчені мають кілька теорій, проте все ще шукають відповіді.

А також ми писали про унікальний артефакт — фальшиву монету епохи вікінгів. Вона свідчить про відносини з ісламським світом та торгівлю з ним.