Наручний годинник віком 5 тис. років: вчені намагаються зрозуміти призначення кам'яних куль з неоліту

Понад два століття тому у Великій Британії з-під землі почали з'являтися загадкові кам'яні сфери. Ці своєрідні геометричні камені походять з епохи неоліту, яка налічує близько 5 000 років.

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Кулі виготовлені з різних порід каменю, зокрема з граніту та пісковику. Один конкретний екземпляр навіть має покриття з чорної рибної пасти. Попри їхнє різноманітне походження, камені мають дивовижну схожість. Хоча чимало знайшли в Норвегії, Англії та Ірландії, переважна більшість колекції, що налічує 500 екземплярів, із Шотландії, пише IFLScience.

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Вони, як правило, однакові за розміром, близько 70 міліметрів в діаметрі. Є виняток, а саме більша колекція, діаметр якої становить 114 міліметрів. Хоча вони демонструють різний ступінь майстерності, всі кулі мають від трьох до 160 ручок або дисків для снарядів, найпоширенішими з яких є шість.

Деякі з них мають декоративні гравіювання у вигляді кіл та вихорів, інші — порожні. Вважається, що на різьблення каменів пішло кілька років, а на деякі зі складніших виробів могло піти кілька поколінь.

Один зі складніших і відомих зразків — це куля Таві. Її розмір становить приблизно 73 міліметри, а вага — 500 грамів. Свою назву куля Таві отримала від місця, де її знайдено — на схилах пагорба Глашул у Таві, Шотландія.

У 1860 році фермер Джеймс Кессон подарував кулю тому, що тоді називалося Національним музеєм старожитностей Шотландії. Вона має чотири диски, три з яких вигадливо вирізьблені, а четвертий — порожній. Дехто вважає, що гравіювання на кулі незавершене через порожній диск, але інші припускають, що це зроблено навмисно і слугувало основою для кулі.

Приблизно за 332 км від Таві в Акнабреку є наскальний малюнок, на якому зображена чаша, що може вмістити м'яч із властивостями, подібними до властивостей м'яча Таві

Приблизно за 332 км від Таві в Акнабреку є наскальний малюнок, на якому зображена чаша, що може вмістити м'яч із властивостями, подібними до властивостей м'яча Таві. Вважається, що гравюри навколо чаші є частиною доісторичного сонячного годинника або місячно-сонячного календаря. Якщо налити на кульку воду або олію, вона заповнює заклепки в камені, відбиваючи світло сонця і місяця.

Точне призначення кулі Таві та решти предметів колекції досі залишається предметом спекуляцій. Деякі теорії припускають, що вони слугували портативними сферичними сонячними годинниками, подібними до сучасних наручних годинників, і використовувалися для визначення сезонних змін. Інші припускають, що камені використовувалися в релігійних або церемоніальних цілях, можливо, навіть як символи статусу.

З іншого боку, деякі експерти вважають, що камені використовувалися для практичних цілей, таких як зважування на терезах або як форма стародавньої гри в метання. На камінцях немає жодних речових доказів, які б підтверджували їхнє використання як холодної зброї або як предмету гри.

Важко зробити однозначні висновки щодо призначення цих незвичайних каменів, оскільки люди, які їх використовували, ще не навчилися писати і не залишили після себе жодних письмових записів. Однак відмінний стан усіх каменів у колекції дозволяє припустити, що колись їх цінували їхні громади.

Сьогодні куля Таві зберігається в Національному музеї Шотландії, де створили віртуальна 3D-модель, яка дозволяє глядачам побачити складні деталі кулі з будь-якої точки світу. Модель дозволила дослідникам виявити складне різьблення, яке було невидимим при спостереженні в реальному світі.

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