Найстаріша істота на Землі: блукало планетою 700 млн років тому і має щось спільне з людиною

Дослідники знайшли підтвердження, що ця тварина, схожа на медузу, походить від того самого предка, що й люди.

Related video

Медузоподібна істота, також відома як гребінцеві, вперше з'явилася на нашій планеті близько 700 мільйонів років тому. Наприклад, динозаври з'явилися на світ лише 230 мільйонів років тому, пише Daily Mail.

У новому дослідженні вчені з Каліфорнійського університету в Берклі виявили, що гребінцеві насправді є найближчими родичами перших тварин на землі, і їх все ще можна знайти у сучасних океанах та акваріумах. Тепер дослідники вважають, що за допомогою цього відкриття їм вдасться пролити світло на походження життя та еволюцію.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Крім того, дослідники вважають, що їх відкриття також поклало край давнім суперечкам про те, що морські губки могли бути першими тваринами на Землі, оскільки вік деяких їх скам'янілостей досягає близько 600 років.

Зазначимо, що гребінцеві мають 8 наборів вій, схожих на щупальця, які збігають з боків і використовуються для руху в океані. Ці істоти пересуваються на глибині трохи понад 6 км під поверхнею океану.

За словами співавтора дослідження Даніеля Рохсара, вони з колегами з'ясували, що предок усіх тварин на Землі, ймовірно, жив близько 600 чи 700 мільйонів років тому. Дослідникам важко зрозуміти, як вони виглядали, тому що їхні тіла були м'якими, а тому вони просто не залишили прямого літопису скам'янілостей. Проте вчені вважають, що вони можуть використовувати дані про живих тварин, щоб дізнатися про те, як виглядали та жили наші спільні предки.

Дослідники зазначають, що мало хто з нас замислюється про хробаків та мух, проте дійсність така, що черв'яки еволюціонували близько 500 мільйонів років тому, тоді як хребетні з'явилися близько 450 мільйонів років тому.

За словами Рохсара, разом вони називаються білатеріями, що мають голову з централізованим мозком, кишківник, що йде від рота до ануса та інші спільні риси, які вже розвинулися на момент "кембрійського вибуху" близько 500 мільйонів років тому.

Зазначимо, що традиційно губки вважалися ранньою гілкою дерева тварин, що збереглася, бо у них немає нервової системи й м'язів, і вони трохи схожі на колоніальні версії деяких одноклітинних найпростіших. Передбачалося, що спочатку з'явилися найпростіші одноклітинні, а потім розвинулися багатоклітинні губчасті, які й стали предками всієї сучасної різноманітності.

Однак тепер дослідники вважають, що насправді об'єктивним кандидатом на походження тварин є група гребінчастих желеїв, які навіть сьогодні є надзвичайно популярними в багатьох акваріумах.

Раніше Фокус писав про те, що еволюція перших наземних тварин відстала на мільйони років. Їм завадили кістки черепа.