Скарб, що не є скарбом: чоловік знайшов давньоримський набір для пікніка (фото)

У східному регіоні Англії нещодавно знайшли надзвичайну колекцію римських олов'яних артефактів. Серед них — різноманітні римські олов'яні тарілки, блюдця, миски та кубки.

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Посудини ретельно склали в ямі. Це вказує на те, що їх навмисно закопали разом, можливо, з метою збереження або як підношення. Восени 2022 року скарб виявили завдяки Мартіну Вайту, місцевому шукачу скарбів. Вайт зробив це відкриття під час участі в організованому заході для любителів з металошукачами, відомому як Ралі на сході Англії, пише Arkeonews.

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Фей Мінтер, керівниця археологічного архіву та проектів Ради графства Саффолк, відзначила важливість цієї знахідки, наголосивши на її актуальності в історичному контексті. Наприклад, більші тарілки та блюдця слугували для спільного використання, полегшуючи подачу їжі кільком особам одночасно.

Крім того, наявність восьмикутних мисок може вказувати на потенційну християнську асоціацію. Подібні скарби знаходили по всій південній Британії, зокрема біля великих римських поселень в Іклінгемі та Хокволді.

Наявність восьмикутних мисок може вказувати на потенційну християнську асоціацію Фото: SUFFOLK COUNTY COUNCIL

Розкопки скарбу стали можливими завдяки спільним зусиллям Археологічної служби ради графства Саффолк, Уорделла Армстронга та консерваторів Музейної служби Норфолка. Процес виявив ознаки значних пошкоджень, спричинених оранкою, а також значну корозію, яка з'єднала кілька артефактів між собою. Первинний стос складався з п'яти тарілок і блюд, вкладених одна в одну.

Однак важливо зазначити, що, попри величезну археологічну цінність, скарб не є офіційним скарбом через відсутність в олова статусу дорогоцінного металу.

Як наслідок, право власності на ці надзвичайні артефакти залишається за землевласником, герцогом Графтону. Він вирішив передати артефакти місцевому музею для експозиції.

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