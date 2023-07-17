Родинні зв'язки. Ветеринари розповіли, чи можуть собаки впізнавати матерів і братів із сестрами

У новому дослідженні вчені зосередилися на розумінні того, чи можуть наші улюбленці впізнавати своїх родичів навіть через роки розлуки.

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Взяти додому цуценя — подія, що хвилює, для всіх, хто хоче взяти у сім'ю пухнастого друга. При цьому деякі з нас можуть відчувати почуття провини при думці, що розлучили крихітних цуценят з побратимами й матерями всього через кілька тижнів після народження, пише Daily Mail.

Експерти з організації The Dog People зосередилися на розумінні того, як це впливає на цуценят, і це видається вельми дивним. У своєму аналізі ветеринари посилаються на дослідження Королівського університету 1994 року, під час якого вчені провели тести на основі запаху на десятці матерів-собак і понад півсотні цуценят.

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Тепер ветеринари стверджують, що розлучені у віці 8-12 тижнів, цуценята зазвичай забувають про своїх братів і сестер, з якими вони розлучилися лише за кілька років, якщо живуть самі. При цьому дослідження показує, що ці ж цуценята впізнавали своїх матерів навіть після дворічного рубежу, і їхні матері часто пам'ятають своїх дітей теж.

У дослідженні 1994 року взяли участь ретривери, лабрадори й вівчарки, при цьому вчені не зафіксували жодних відмінностей. Результати дослідження показують, що з 25 цуценят 19 віддавали перевагу запаху своєї матері у тестах на запах. При цьому 14 із 18 матерів також віддавали перевагу запаху свого потомства, коли їй давали його понюхати на тканині.

За словами фахівчині з поведінки собак і дресування у благодійній організації Woodgreen Pets Charity Брітти Розендаль, те, що цуценята впізнають свою матір навіть за кілька років, видається цілком природним, оскільки вони є альтернативним видом. Простими словами, це означає, що цуценята народжуються недорозвиненими й дозрівають за допомогою батьків. Фактично їхнє виживання залежить від матері, а тому її визнання має вирішальне значення.

Водночас ветеринари стверджують, що розлучені цуценята насправді безболісно розлучаються зі стосунками, "встановленими в минулому житті". Дослідники впевнені, що пам'ять та емоції собак насправді працюють зовсім інакше, ніж у людей, саме це й дає їм змогу легше зближуватися з нами.

В іншому дослідженні, проведеному у 2016 році, вчені виявили, що собаки, ймовірно, мають епізодичну пам'ять — можуть пам'ятати певні події з минулого, але вельми обмежено. Передбачається, що вони схильні забувати події з плином більш тривалого періоду часу.

Водночас ветеринари рекомендують залишати цуценят у своєму посліді протягом 8-12 тижнів після народження. Передбачається, що розлука в більш ранньому повітрі може призвести до більш серйозних проблем у більш дорослому житті. Річ у тім, що протягом перших тижнів життя собаки розвивають свої моторні навички, стресостійкість, а також здатність контролювати свій укус. Саме тому занадто ранній поділ цуценят з матір'ю може порушити цей процес, а надалі й зовсім вилитися в занепокоєння, власництво та агресію.

Ветеринари також попереджають, що деяким цуценятам у дорослому віці можуть снитися кошмари, якщо вони пережили досвід, що травмує, у дитинстві. Водночас Розендаль зазначає, що не варто занадто олюднювати поведінку собак, оскільки спостереження за ними з погляду людини насправді може ускладнити їхнє справжнє розуміння.

Щоб зблизитися зі своїм улюбленцем, ветеринари радять виділити час для соціалізації та встановити здоровий розпорядок дня, який включатиме:

прогулянки;

їжу;

ігри.

Крім того, варто подбати про те, щоб у собаки була власна "зона дзен", де він міг би проводити свій вільний час так, як йому того хочеться.

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