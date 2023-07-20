Вибір між красою та здоров'ям. Чи можна засмагнути, використовуючи сонцезахисний крем

За кожним прекрасним і безтурботним сонячним літнім днем стоїть потужний союзник — сонцезахисний крем, але його оточує безліч небезпечних для здоров'я міфів серед любителів засмаги.

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Для тих, хто бореться з літньою спекою, сонцезахисний крем стає постійним супутником. Загальновідомо, що цей маленький тюбик захищає нашу шкіру, але принципи роботи захисту, що міститься в кремі, мало кому відомі. Давайте розберемося, що за цим стоїть, і розвіємо деякі поширені міфи, пише IFLScience.

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Усім нам добре відомі такі небезпеки сонця, як сонячні опіки, рак шкіри і передчасне старіння, а також роль сонцезахисних засобів у захисті від них. Про закулісся боротьби зі шкідливими променями нашого світила розповіла експерт Медді Чапман.

Принцип дії сонцезахисних засобів

Сонцезахисний крем захищає шкіру від ультрафіолетового (УФ) випромінювання, подовжуючи час перебування на сонці без опіків. Коли ультрафіолет пошкоджує клітини верхнього шару шкіри (епідермісу), виникає сонячний опік. Імунна система реагує на це посиленням кровотоку, викликаючи знайоме всім почервоніння і тепло. Потім вона посилає білі кров'яні тільця для знищення пошкоджених клітин, що призводить до свербежу та лущення.

Сонцезахисні засоби не дають змоги ультрафіолетовим променям спричиняти цей початковий хаос, поглинаючи їх або відбиваючи.

Інгредієнти хімічних сонцезахисних засобів, як-от авобензон, октіноксат і оксибензон, перетворюють ультрафіолетові промені на тепло, яке потім виводиться з організму. З іншого боку, в сонцезахисних засобах на фізичній основі використовують переважно діоксид титану та оксид цинку, які виконують роль бар'єра, що розсіює УФ-промені в бік від шкіри.

Існує три види УФ-випромінювання, два з них — це УФА і УФБ. УФА проникає глибше в шкіру і здебільшого спричиняє старіння, тоді як УФБ викликає більшість сонячних опіків. Сонцезахисні засоби широкого спектра дії забезпечують захист від обох видів випромінювання.

Сонцезахисні засоби та засмага

Засмага — це результат підвищеного вироблення меланіну, пігменту, який також забарвлює наші очі та волосся, у відповідь на вплив ультрафіолетових променів. Однак, всупереч поширеній думці, безпечної засмаги не існує. Вона спричиняє пошкодження шкіри та підвищує ризик розвитку раку шкіри.

Оскільки сонцезахисні засоби поглинають або блокують УФ-промені, вони певною мірою запобігають засмазі. "Більшість із нас не засмагають, якщо використовують засоби з широким спектром дії, УФА/УФБ, — каже дерматологиня Лоретта Чиральдо, — Проте, оскільки жоден сонцезахисний крем не блокує 100% УФ-променів, ви можете злегка засмагнути навіть за його використання".

Але чи така вже важлива засмага, якщо альтернативою їй є захист шкіри від пошкоджень та інших шкідливих наслідків сонячного опромінення? Відповідь очевидна. Гонитва за мінливою красою ніколи не буде варта того, щоб піддавати ризику заставу на здорове майбутнє шкіри без серйозних ускладнень.

Раніше Фокус писав про ініціативу уряду Нідерландів про безкоштовну роздачу сонцезахисних засобів. Ініціатива спрямована на боротьбу зі зростаючим рівнем захворюваності на рак шкіри в країні.

Також Фокус писав про 10 популярних міфів про рак шкіри. Солярії, наприклад, не допоможуть уникнути раку, а тільки збільшать ризик його розвитку.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.