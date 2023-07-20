Выбор между красотой и здоровьем. Можно ли загореть используя солнцезащитный крем

За каждым прекрасным и беззаботным солнечным летним днем стоит мощный союзник — солнцезащитный крем, но его окружает множество опасных для здоровья мифов среди любителей загара.

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Для тех, кто борется с летней жарой, солнцезащитный крем становится постоянным спутником. Общеизвестно, что этот маленький тюбик защищает нашу кожу, но принципы работы защиты, содержащейся в креме, мало кому известны. Давайте разберемся, что за этим стоит, и развеем некоторые распространенные мифы, пишет IFLScience.

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Всем нам хорошо известны такие опасности солнца, как солнечные ожоги, рак кожи и преждевременное старение, а также роль солнцезащитных средств в защите от них. О закулисье борьбы с вредными лучами нашего светила рассказала эксперт Мэдди Чапман.

Принцип действия солнцезащитных средств

Солнцезащитный крем защищает кожу от ультрафиолетового (УФ) излучения, продлевая время пребывания на солнце без ожогов. Когда ультрафиолет повреждает клетки верхнего слоя кожи (эпидермиса), возникает солнечный ожог. Иммунная система реагирует на это усилением кровотока, вызывая знакомое всем покраснение и тепло. Затем она посылает белые кровяные тельца для уничтожения поврежденных клеток, что приводит к зуду и шелушению.

Солнцезащитные средства не позволяют ультрафиолетовым лучам вызывать этот первоначальный хаос, поглощая их или отражая.

Ингредиенты химических солнцезащитных средств, такие как авобензон, октиноксат и оксибензон, преобразуют ультрафиолетовые лучи в тепло, которое затем выводится из организма. С другой стороны, в солнцезащитных средствах на физической основе используются в основном диоксид титана и оксид цинка, которые выполняют роль барьера, рассеивающего УФ-лучи в сторону от кожи.

Существует три вида УФ-излучения, два из них — это УФА и УФБ. УФА проникает глубже в кожу и в основном вызывает старение, в то время как УФБ вызывает большинство солнечных ожогов. Солнцезащитные средства широкого спектра действия обеспечивают защиту от обоих видов излучения.

Солнцезащитные средства и загар

Загар — это результат повышенной выработки меланина, пигмента, который также окрашивает наши глаза и волосы, в ответ на воздействие ультрафиолетовых лучей. Однако, вопреки распространенному мнению, безопасного загара не существует. Он вызывает повреждение кожи и повышает риск развития рака кожи.

Поскольку солнцезащитные средства поглощают или блокируют УФ-лучи, они в определенной степени предотвращают загар. "Большинство из нас не загорают, если используют средства с широким спектром действия, УФА/ УФБ, — говорит дерматолог Лоретта Чиральдо, — Однако, поскольку ни один солнцезащитный крем не блокирует 100% УФ-лучей, вы можете слегка загореть даже при его использовании".

Но так ли уж важен загар, если альтернативой ему является защита кожи от повреждений и других вредных последствий солнечного облучения? Ответ очевиден. Погоня за изменчивой красотой никогда не будет стоить того, чтобы подвергать риску залог на здоровое будущее кожи без серьезных осложнений.

Ранее Фокус писал об инициативе правительства Нидерландов о бесплатной раздаче солнцезащитных средств. Инициатива направлена на борьбу с растущим уровнем заболеваемости раком кожи в стране.

Также Фокус писал о 10 популярных мифах о раке кожи. Солярии, например, не помогут избежать рака, а только увеличат риск его развития.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.