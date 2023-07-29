Космос у маси. NASA збирається запустити безкоштовний стримінговий сервіс у недалекому майбутньому

Про те, що можна буде подивитися на новій стримінговій платформі та про свої плани на зміцнення присутності в цифровій сфері розповіло агентство.

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NASA проводить серйозну модернізацію своїх цифрових ресурсів, щоб зробити їх доступнішими та цікавішими для громадськості. Про бажання просунути популяризацію тематики та покращити наявні сервіси повідомили на сайті агентства.

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Оскільки амбіції на найближче цифрове майбутнє федерального агентства можна порівняти хіба що з нескінченним простором космосу, нижче наведені ключові плани NASA з переосмислення і поліпшення вже наявних сервісів, а також про цікаві проєкти, які нам варто очікувати в найближчому майбутньому.

1. Модернізація веб-сайтів і зручності для користувачів

NASA перебудовує свої основні веб-сайти, включно з nasa.gov і science.nasa.gov, щоб зробити їх зручнішими та орієнтованими на конкретні теми. Мета полягає в тому, щоб полегшити відвідувачам пошук інформації про місії, дослідження, кліматичні дані, а також оновлення щодо таких проєктів, як Artemis.

Новий дизайн включатиме загальну пошукову систему та оптимізовані можливості публікації, що зробить навігацію простішою та безпечнішою. Ці оновлення спрямовані на поліпшення якості роботи користувачів і об'єднання всіх даних під одним дахом.

2. Запуск NASA+: Всесвіт на вашому екрані

Наприкінці цього року NASA запускає нову стримінгову платформу NASA+. Цей сервіс, який не кишить рекламою і орієнтований на сімейний перегляд, забезпечуватиме прямі трансляції місій NASA і пропонуватиме низку оригінальних відеосеріалів, які стануть доступними із запуском платформи. Незалежно від того, чи цікавлять вас дослідження інших планет або клімат Землі, NASA+ обіцяє зробити наявні в них відеоматеріали доступними для вас у будь-який момент.

Сервіс буде доступний на більшості пристроїв — від смартфонів до розумних телевізорів, забезпечуючи зручний і постійний доступ до матеріалів, пов'язаних із космосом.

Трейлер майбутнього безкоштовного сервісу від NASA

3. Постійна робота з об'єднання та оптимізації

Реконструкція не обмежиться цими першими змінами. NASA продовжить оновлювати й удосконалювати свої цифрові платформи, підключаючи до них дедалі нові сайти та мультимедійні бібліотеки.

Відгуки користувачів відіграватимуть вирішальну роль у формуванні цих поліпшень, гарантуючи, що контент залишиться цікавим і доступним для всіх, незалежно від їхнього досвіду в галузі космічної науки.

4. Упевнений крок в освічене майбутнє людства

Модернізуючи та оптимізуючи свої цифрові платформи, NASA робить свої багаті сховища інформації, досліджень і відкриттів більш доступними для широкої громадськості. Ця ініціатива спрямована не лише на зручність, а й на те, щоб надихнути людей, зацікавлених представленими тематиками.

Нові кроки з оновлення цифрових сервісів NASA покликані сприяти зміцненню зв'язку між агентством і людьми, яким воно служить. Якщо ви студент, редактор новинного видання, викладач або просто цікавитеся Всесвітом, ці зміни полегшать вам роботу з цікавим для вас контентом.

Цифрова трансформація NASA — це амбітна спроба зробити космос ближчим до повсякденного життя людей. Створюючи єдиний вебсайт і пропонуючи новий і доступний стримінговий сервіс, агентство долає бар'єри та відчиняє вікно в захопливий світ космічних досліджень для сотень мільйонів людей.

Ця ініціатива підкреслює прагнення NASA зробити свій великий контент доступним, зручним і безпечним. Отже, незалежно від того, чи є ви астронавтом-початківцем або любителем спостерігати за зірками, усім нам варто приготуватися досліджувати Всесвіт як ніколи раніше.

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