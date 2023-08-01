Смерть на Марсі або Місяці: що станеться, якщо людина помре за межами Землі

Науковці з NASA роблять усе для того, щоб астронавти не вмирали в космосі, але це все ж таки може статися. І не тільки з астронавтами.

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За 62 роки, які минули відтоді, як перша людина полетіла в космос, загинуло 20 астронавтів. Подорож у космос — це дуже небезпечне завдання, але незабаром космічні польоти стануть звичайним явищем. Не за горами повернення людини на Місяць, а потім має відбутися й перша висадка астронавтів на Марс. Попри те, що вчені з NASA роблять усе необхідне для того, щоб зараз астронавти не померли під час польоту, це може трапитися під час майбутніх, триваліших місій. Про те, як помирає людина у відкритому космосі, а також про те, що робитимуть із трупами померлих на Місяці та Марсі, розповів Еммануель Уркієта з Медичного коледжу Бейлора, що в Г'юстон, США, пише The Conversation.

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Смерть у відкритому космосі

Якщо йдеться про смерть у космосі, то часто люди цікавляться, що трапиться, якщо людина потрапить у відкритий космос без скафандра. Відповідь дуже проста: смерть настане майже миттєво. Чи професійний астронавт, чи звичайна людина, у безповітряному просторі одразу ж дасться взнаки відсутність кисню, а отже, людина перестане дихати. Буквально через якісь секунди вся кров та інші рідини в тілі закиплять, і настане смерть. Але це буде дуже страшна смерть.

Смерть на Марсі та Місяці

Якщо людина наважиться вийти на поверхню Місяця чи Марса без скафандра, то на неї чекає така сама смерть, яку було описано вище. І це пов'язано з тим, що на Місяці взагалі майже немає атмосфери, а на Марсі вона дуже тонка. І там, і там кисню немає. Тож задуха, закипання крові й інших рідин через кілька миттєвостей призведуть до швидкої, але болісної смерті.

За 62 роки, які минули відтоді, як перша людина полетіла в космос, загинуло 20 астронавтів Фото: Live Science

Що буде з тілом, якщо людина помре на Місяці або Марсі?

"Я та мої колеги, які займаються космічною медициною, завжди робимо все необхідне для того, щоб переконатися, що в космос летять здорові астронавти, щоб виключити ймовірність їхньої смерті. Проте сказати, що цього не може статися, не можна. Тому зараз у NASA існують спеціальні протоколи, які регулюють цей момент", — каже Урікієта.

Згідно з цими протоколами, якщо астронавт помирає на Міжнародній космічній станції, то його труп мають доставити на Землю на космічному кораблі протягом кількох годин. Якщо ж ідеться про смерть на Місяці, то в такому разі труп астронавта буде доправлено на Землю разом із екіпажем на космічному кораблі вже за кілька днів. Вважається, що в цьому випадку пріоритетнішим є збереження життя живих членів екіпажу, ніж збереження трупа.

Що ж стосується смерті астронавта на Марсі, то поки що щодо цього немає точних рекомендацій. У будь-якому разі це буде великою проблемою, адже померла людина перебуватиме на відстані 400 млн км від Землі.

"Найімовірніше, екіпаж в цьому випадку не повертатиметься відразу на Землю. Імовірно, що труп доставлять на нашу планету вже після закінчення місії. Тобто приблизно за кілька років, якщо смерть астронавта настала ще в польоті", — каже Уркієта.

До того, як труп відправлять на Землю, найімовірніше, тіло зберігатимуть у спеціальній камері або в мішку для трупів. На космічному кораблі температура та вологість не повинні вплинути на стан тіла.

Чи можна поховати людину на Марсі?

Якщо астронавт помер незабаром після приземлення на Марс, то виникає питання, що в такому разі робити з тілом? Кремувати тіло можна, але не потрібно, адже на це піде маса необхідної для живих людей енергії. Закопувати труп у марсіанський ґрунт також небажано, адже земні бактерії можуть забруднити місцеву поверхню. Тому, найімовірніше, тіло також сховають у мішку для трупів в очікуванні закінчення місії, вважає Уркієта.

За словами вченого, з огляду на темпи освоєння космосу вже зараз потрібно думати над тим, що люди можуть померти на поверхні іншого світу, і потрібно розуміти, що робити в такому разі.

Нагадуємо, що американський учений вважає, що Землю захистять від пекучого Сонця гігантська парасолька й астероїд. У чому суть незвичайної ідеї, Фокус уже писав.