Дуже впертий організм. Учені розповіли, чи можуть люди плакати під водою

Про неймовірну впертість нашого організму в особі неосяжних підводних просторів, а також про маловідомі корисні та дивовижні властивості сліз розповів лікар.

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Коли ми занурюємося в освіжаючий басейн спекотного літнього дня, на нас може раптово нахлинути хвиля емоцій — можливо, це зворушливий спогад, а можливо, це просто вода потрапила в ніс. Ми відчуваємо знайоме відчуття, коли на очі навертаються сльози, але не кожен із нас зможе відповісти, як цей процес протікатиме, коли ми перебуваємо під водою. Про те, чи можуть плакати занурені у воду люди, розповів дитячий офтальмолог, пише The Conversation.

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Наші очі постійно виробляють сльози, а не тільки коли ми відчуваємо емоції. Сльози складаються з трьох шарів — олії, води та слизу — і відіграють важливу роль у підтримці здоров'я очей. Про ці функції наших сліз розповів Джеффрі Бредфорд, дитячий офтальмолог з Університету Західної Вірджинії. Серед основних механізмів підтримки здоров'я очей він виділяє:

Змащування: Для нормального функціонування очам необхідна постійна волога. Під час кожного моргання очі покриваються захисною плівкою зі сліз, що запобігає їхньому пересиханню. Якщо ви коли-небудь носили контактні лінзи, то вони плавають на цій слізній плівці. Нестача сльози може зробити їх носіння некомфортним.

Захист: Багато частинок, від пилу до комах, можуть потрапити в наші очі. Сльози діють як очищувальний засіб, змиваючи ці потенційні подразники. Вони особливо корисні для людей, які страждають на алергію, оскільки допомагають змити алергени, які можуть спричиняти дискомфорт.

Транспортування поживних речовин: Крім змащення і захисту, сльози також сприяють транспортуванню необхідних поживних речовин до очей. Вони відіграють важливу роль у збереженні ясності та здоров'я очей протягом усього життя.

Плач на дні

Так, ви можете плакати, перебуваючи під водою. Але навколишня вода швидко змиє сльози. Якщо ви коли-небудь відкривали очі під водою, особливо в басейні, то, можливо, відчували деякий дискомфорт. У більшості подібних рукотворних водойм містяться подразнювальні речовини, такі як хлор або найдрібніші частинки, які можуть подразнювати очі. У таких умовах вони починають посилено виробляти сльози, щоб вимити всі речовини, що спричиняють дискомфорт.

Якщо ви відчули, що після купання у вас засльозилися очі, то це ваші сльози працюють понаднормово, щоб позбавити очі подразнювальних речовин. Цей природний процес очищення дає змогу повернути очам комфортний стан після повернення на сушу.

Подорож сльози

Деякі сльози можуть випаруватися, але інші здійснюють подорож всередину нашого тіла. Крихітні дренажі або слізні канали, розташовані у внутрішніх куточках очей, допомагають відводити сльози в ніс, а потім у горло. Ви коли-небудь замислювалися, чому у вас з'являється нежить після особливо емоційних моментів? У деяких випадках, якщо ви використовували лікарські очні краплі, ви могли навіть відчути їхній смак через цей зв'язок!

Цікаво, що в деяких новонароджених слізні канали можуть бути закупорені. У цьому разі їхні очі постійно сльозяться, створюючи враження вічного плачу. На щастя, медичне втручання може допомогти вирішити цю проблему.

З віком вироблення сльози може зменшуватися, що призводить до пересихання очей. Тому деякі літні люди можуть використовувати очні краплі для підтримки вологості очей.

Наука, що лежить в основі сльозотечі, дуже цікава і життєво важлива для нашого здоров'я. Слізні канали працюють цілодобово, забезпечуючи ідеальний стан очей, але водночас вони дають нам змогу висловлювати емоції та почуття. Тож, де б ви не перебували — на суші чи під водою, пам'ятайте, що сльози відіграють надважливу роль у підтримці здоров'я очей, а також фізичного та психологічного стану.

Раніше Фокус писав про те, як і чому жіночі сльози вбивають пристрасть у чоловіках. Лише кількох сльозинок буде достатньо, щоб повністю загасити вогонь пристрасті партнера — про це свідчить експеримент.

Також Фокус писав про метеликів, які п'ють сльози з очей черепах, що мешкають в Амазонці. Дослідники зняли цей неймовірно інтимний процес між черепахами і метеликами, які осушують їхні сльози.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.