Знизив ризик серцевих захворювань на 65%. Пройшли перші випробування нового препарату

На полі бою зі смертельно небезпечними недугами серцево-судинної системи, здається, з'явився новий боєць, який показав чудові результати вже в ранніх випробуваннях.

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Серцево-судинні захворювання — це серйозна проблема, що є основною причиною відходу з життя людей у всьому світі. Звичайні методи, такі як більш здорова дієта або фізичні вправи, не завжди допомагають. І навіть таблетки, призначені для боротьби з винуватцем виникнення захворювання, поки що не дуже ефективні. Але на горизонті з'явився новий препарат, який вже показав вражаючі результати в боротьбі зі шкідником, пише Science Alert.

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Особлива молекула, відома як ліпопротеїн а (Lp(a)), є свого роду головним каталізатором виникнення серцево-судинних захворювань. Уявіть собі, що це гість на вечірці, який любить затримуватися, водночас сам продовжує запрошувати все більше людей. Дії Lp(a) можуть призвести до закупорки артерій, що тягне за собою проблеми з серцем і навіть інсульт. Ще гірше те, що, щойно Lp(a) з'являється, її важко прогнати. Але нещодавно з'явився мувалаплін — новий пероральний препарат, який обіцяє вирішити проблему з небажаним гостем.

У цього препарату цікавий підхід. Замість того щоб намагатися позбутися Lp(a) після її утворення, він прагне превентивно запобігти цьому утворенню, припиняючи розвиток недуги в зародку.

Доктор Стівен Ніколлс, фахівець із серцево-судинних захворювань з Monash Health, і його команда вирішили перевірити, наскільки безпечний цей новий препарат і чи дійсно він працює. Вони протестували його на 114 добровольцях різного віку, походження і статі.

Ось що вони виявили під час експерименту:

Препарат діє досить швидко. Уже через добу після прийому препарату спостерігалося зниження рівня Lp(a) у крові. Причому чим більше препарату вони приймали, тим кращими були результати: у деяких людей зниження становило до 65%.

Це дало довгостроковий ефект. Це було не просто короткострокове вирішення проблеми. Зниження рівня Lp(a) зберігалося протягом приблизно 50 днів після прийому останньої дози препарату.

Відсутність серйозних побічних ефектів. Усі препарати можуть мати побічні ефекти, і цей препарат не був винятком. Деякі люди відчували головний біль, біль у спині та деякі інші легкі симптоми, але вони тривали недовго і не були пов'язані з кількістю прийнятого препарату.

Це був багатообіцяючий початок, але це був тільки перший крок. Головна мета полягала в тому, щоб з'ясувати, чи безпечний мувалаплін для людей. І поки що, судячи з усього, це так. Однак, оскільки це було невелике випробування, поки ще складно сказати, наскільки ефективний цей препарат для всіх.

Зараз проводиться другий раунд випробувань мувалапліну за участю набагато більшої групи добровольців. Це має дати дослідникам більш повне уявлення про те, наскільки ефективно працює препарат. Якщо він і далі показуватиме хороші результати, то наступним кроком стане вивчення довгострокових ризиків протягом кількох років.

Одним словом, поява цього препарату і його ефективність може стати міцним фундаментом для серйозного прориву в боротьбі з серцево-судинними захворюваннями. Радіти цьому поки що зарано, адже випробування перебувають тільки на початковій стадії, але надія для мільйонів людей по всьому світу вже з'явилася на горизонті.

Раніше Фокус писав про швидкий спосіб діагностики серцево-судинних захворювань, що вимагає не більше 30 секунд. Дослідники вважають, цей метод є ефективним способом ранньої діагностики особливо у молодих, в іншому здорових, людей.

Також Фокус писав про те, що діабетики-одинаки більш схильні до серцево-судинних захворювань. Почуття самотності може завдавати більше шкоди, ніж ми думали, особливо хворим на діабет людям.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.