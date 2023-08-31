Ще одна аварія на орбіті: старий радянський супутник розвалився на частини після зіткнення

Унаслідок удару інших уламків по непрацюючому радянському супутнику на орбіті стало ще більше космічного сміття.

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На висоті приблизно 1400 км над поверхнею Землі після зіткнення з іншими уламками, що літають у космосі, на сім частин розпався 30-річний радянський супутник. Ця ситуація ще раз нагадує про зростаючу загрозу збільшення кількості космічного сміття на орбіті, пише Space.

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За 60 років освоєння космосу в навколоземному просторі накопичилася величезна кількість космічного сміття. За оцінками вчених, на орбіті літає близько мільйона уламків супутників і ракет розміром від 1 до 10 см, і приблизно 130 млн уламків розміром менше 1 см. Останні дуже складно відстежити наземними станціями стеження, а тому вони становлять величезну загрозу для космічних апаратів і супутників, що працюють на орбіті. Що стосується уламків розміром понад 10 см, то вчені вважають, що таких навколо Землі літає понад 34 тисячі.

Але достеменно невідомо, які саме уламки врізалися в старий радянський супутник, який унаслідок удару розпався на частини. Про сам інцидент повідомив астрофізик і експерт із космічного сміття Джонатан Макдавелл.

За його словами, на висоті приблизно 1400 км над поверхнею Землі на сім частин розпався після удару невідомими уламками або супутник "Космос-2143", або "Космос-2145". Обидва радянські апарати були запущені в космос ще 1991 року і вже давно не працюють.

Старі радянські супутники і відпрацьовані ступені ракет-носіїв, які літають на висоті понад 800 км, становлять велику загрозу для супутників, що працюють на орбіті. Вони знаходяться занадто високо, а тому не можуть згоріти в атмосфері Землі. У результаті ці уламки вже кілька разів ставали причиною аварій на орбіті.

За 60 років освоєння космосу в навколоземному просторі накопичилася величезна кількість космічного сміття Фото: space.com

Наприклад, 2009 року непрацюючий радянський супутник "Космос 2251" врізався в діючий супутник американської компанії Iridium на висоті 789 км над поверхнею Землі. У результаті утворилася величезна кількість уламків. У січні 2023 року радянський супутник і відпрацьований ступінь ракети-носія пролетіли на відстані в 6 метрів один від одного. Якби вони зіткнулися, то утворилася б величезна хмара з тисяч уламків на висоті в 1000 км.

Навіть уламки розміром в 1 см і менше можуть завдати серйозної шкоди працюючим космічним апаратам. Наприклад, 7 років тому уламок завширшки всього в кілька міліметрів пробив дірку завширшки 40 см в одній із сонячних панелей європейського супутника Sentinel 2. У результаті в космос полетіло кілька нових уламків, хоча сам супутник продовжив роботу. За словами вчених, якби космічне сміття врізалося в основний корпус апарата, але він би перестав функціонувати.

Деякі вчені вважають, що якщо не розв'язати проблему космічного сміття, то це спричинить каскад подій, коли постійні зіткнення між уламками на орбіті спричинять появу настільки великої кількості уламків, що жоден супутник не зможе літати навколо Землі.

Нагадуємо, що приватна компанія зі США планує збирати уламки на орбіті за допомогою "сміттєвих пакетів". Як працює ця технологія, Фокус уже писав.