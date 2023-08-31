Перша у своєму роді: вчені в Ізраїлі виявили унікальну знахідку віком 3000 років (фото)

Нещодавно в Єрусалимі археологи розкопали систему каналів, яким приблизно 2800 років. Ці структури, перші у своєму роді, знайдені в Ізраїлі.

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ІАА повідомляють, що ці унікальні споруди розташовані в межах національного парку, де знаходиться археологічна пам'ятка "Місто Давида". Це місце, ймовірно, є первісним поселенням в Єрусалимі. Ці канали висічені в скелі, ймовірно, використовувалися для замочування якогось матеріалу, пише Arkeonews.

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Ретельне дослідження каналів за допомогою криміналістичних методів показало відсутність залишків крові, що свідчить про те, що вони не використовувалися для забою тварин. Крім того, конфігурація каналів не вказувала на конструкцію, призначену для транспортування значних обсягів води.

Відсутність подібних споруд на території Ізраїлю поглиблює загадку, залишаючи дослідникам лише здогадки про їхню функцію. Як вважають вчені, ці канали могли бути пов'язані з палацовим або храмовим господарством.

Цікавим є те, що ці споруди продовжували функціонувати в часи Першого храму — важливого історичного періоду. Під час розкопок на території Національного парку "Місто Давида", виявлено дві сусідні споруди, кожна з яких трохи перевищувала 10 метрів у довжину.

На думку дослідників, вони могли бути компонентами більшої єдиної системи, попри деякі розбіжності в їхньому виконанні та дизайні.

Цікавим є те, що ці споруди продовжували функціонувати в часи Першого храму — важливого історичного періоду Фото: IAA/Facebook

Канали глибиною до колін розташовані двома групами на відстані 10 метрів одна від одної. Зроблені з тесаного каменю, вони мали приблизно 30 сантиметрів у ширину і 50 сантиметрів у висоту. Канали не мали жодних з'єднань із зовнішніми джерелами води, і їхнє призначення не збігається з дренажем або відведенням стічних вод.

"Таємниця лише поглибилася, коли ми знайшли другу установку далі на південь", — сказав у своїй заяві Юваль Гадот з кафедри археології та стародавніх близькосхідних цивілізацій Тель-Авівського університету.

Канали глибиною до колін розташовані двома групами на відстані 10 метрів одна від одної Фото: IAA/Facebook

"Ми зрозуміли, що натрапили на щось унікальне, але оскільки ми ніколи не бачили подібної споруди в Ізраїлі, ми не знали, як її інтерпретувати", — сказала Іфта Шалев, старший науковий співробітник IAA, у своїй заяві.

Попри невизначеність навколо цих каналів, дослідникам вдалося датувати припинення їхнього використання кінцем 9 століття до н. е. — часом, що відповідає правлінню біблійних юдейських царів Йоаша та Амазії. В околицях каналів колись розташовувався великий промисловий і житловий комплекс. Це дає підстави припускати, що канали виконували різноманітні функції, які могли охоплювати текстильне виробництво, харчову промисловість або релігійні церемонії.

Відкриття цих загадкових каналів має глибоке значення Фото: IAA/Facebook

Відкриття цих загадкових каналів має глибоке значення. Воно пропонує нове бачення стародавнього Єрусалиму та його мешканців, надаючи археологам глибше розуміння його історичної траєкторії. Будучи унікальним відкриттям, канали є цінним надбанням у постійному прагненні розгадати заплутане минуле Єрусалиму.

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