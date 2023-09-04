Провісники хвороби. Руки можуть багато розповісти про наше здоров'я: на що варто звернути увагу

Дослідники вважають, що поглянувши на руки людини, можна побачити ознаки того чи іншого захворювання — куди дивитися і що шукати.

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Ще з часів батька сучасної медицини, Гіппократа, відомо, що людські руки здатні багато чого розповісти про стан нашого здоров'я, потрібно тільки знати куди дивитися і що шукати. Втім, також важливо розуміти, що часом зміна кольору або малюнка нігтів і долонь не є чимось зловісним, а всього лише ознаками старіння, пише Inverse.

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Долоні

Наші долоні також здатні пролити світло на стан нашого здоров'я. Наприклад, якщо ви виявите, що вони потіють за відсутності нервозності, спеки або фізичних вправ, це може бути пов'язано з помилковими нервовими сигналами, які спричиняють активацію потових залоз.

За словами директора Директор Навчального центру клінічної анатомії та професор анатомії Ланкастерського університету, професора Адама Тейлора, подібна пітливість долонь може вказувати на доброякісне захворювання, яке називається первинний гіпергідроз. Однак незрозуміла пітливість долонь, обличчя, шиї та пахв також може вказувати на проблеми зі щитоподібною залозою.

Гіпертиреоз — стан, за якого щитоподібна залоза на шиї виробляє занадто багато тироксину. Надлишок цього гормону призводить до прискорення процесів в організмі людини й може стати причиною пітливості долонь. На щастя, цей стан лікується.

Куди більш тривожною зміною долонь вважається поява невеликих ділянок червоного або фіолетового кольору на долонях і пальцях. За словами Тейлора, це може бути ознакою бактеріального ендокардиту — запалення внутрішньої оболонки серця — за якого спостерігається високий рівень смертності.

Зазначимо, що зміни кольору бувають двох форм:

вузли Ослера — болючі вузлики червоного кольору розміром від 1 до 10 мм на пальцях;

ураження Джейнвея — плями неправильної форми різних розмірів, які, як правило, спостерігаються на долонях, не викликаючи болю.

Тейлор зазначає, що обидва ці малюнки на долонях вельми серйозні, а тому слід негайно звернутися до лікаря за консультацією.

Поколювання в руці

Поколювання в руці, якого неможливо позбутися, може бути ознакою синдрому зап'ястного каналу. За словами Тейлора, у цьому разі головний нерв зап'ястя піддається здавлюванню, що спричиняє оніміння, поколювання та біль. Як правило, стан покращується без лікування, проте медики зазначають, що шина на зап'ясті може зменшити тиск на нерв. Люди з надмірною вагою або вагітні піддаються більшому ризику синдрому зап'ястного каналу.

Тейлор зазначає, що поколювання в руці також може бути ознакою діабету. Річ у тім, що підвищений рівень цукру в крові при цьому захворюванні спричиняє ушкодження нервів, що проявляється поколюванням і онімінням кінцівок. Цей стан медики називають "діабетичною нейропатією".

Зазначимо, що більшість людей у той чи інший момент відчувають поколювання, однак якщо це виникає часто або триває довго, вам слід негайно звернутися до лікаря.

Довжина пальця

Цікаво, але довжина наших пальців також може дати деяке уявлення про ризик розвитку тих чи інших захворювань у подальшому житті.

Відомо, що довжина вказівного і безіменного пальців різниться у чоловіків і жінок. Як правило, у жінок вони приблизно однієї довжини, тоді як у чоловіків безіменний зазвичай довший за вказівний. Вчені вважають, що це пов'язано з впливом гормонів в утробі матері.

За словами Тейлора, подібне подовження безіменного пальця порівняно з вказівним пов'язане з кращими показниками в низці видів спорту в чоловіків і жінок, але також із ризиком розвитку остеоартриту колінного і тазостегнового суглобів у жінок.

Тейлор зазначає, що ми навряд чи можемо змінити довжину своїх пальців, але ми можемо запобігти розвитку остеоартриту, підтримуючи здорову вагу, дотримуючись здорового способу життя і контролюючи рівень цукру в крові.

Раніше Фокус писав про те, що вчені заявили, що більшість людей все життя неправильно миють руки.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.