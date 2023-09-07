18 місяців жила на межі смерті: лікарі забули в тілі у жінки інструмент розміром із тарілку

Кричущий випадок недбалості, що поставив життя жінки, яка перенесла кесарів розтин, під загрозу, виявився лише через півтора року постійних скарг на біль у черевній порожнині.

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У Новій Зеландії стався досить неприємний інцидент: у тілі пацієнтки було виявлено хірургічний інструмент через 18 місяців після операції. Жінці у віці 20 років було проведено плановий кесарів розтин. Усередині її тіла було виявлено хірургічний інструмент, відомий як раневий ретрактор Алексіса. Про те, як забудькуватість лікарів залишила жінку жити з чужорідним і небезпечним предметом всередині, пише Futurism.

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Рановий ретрактор Алексіса — це медичний пристрій, який використовується під час операцій для захисту рани і забезпечення гарного огляду місця операції. Виготовлений із гнучкого матеріалу, він призначений для захисту країв розрізу, мінімізуючи можливе пошкодження тканин і знижуючи ризик інфікування операційного поля. Завдяки можливості атравматичного втягування на 360 градусів воно полегшує проведення операцій у багатьох галузях медицини, наприклад, під час кесаревого розтину.

Кесарів було проведено жінці у 2020 році. Однак ретрактор виявили лише через півтора року, у 2021 році. Це шокуюче відкриття сталося, коли жінка пройшла комп'ютерну томографію черевної порожнини. За цей час вона неодноразово зверталася до лікаря через наростання болю в ділянці живота.

Тривожну знахідку виявили в тій самій лікарні Окленда, де їй було зроблено кесарів розтин. Хоча подробиці поки що незрозумілі, припускають, що цей інструментальний недогляд стався через ускладнення під час вагітності та "підвищену масу тіла матері", що означає, що в пацієнтки була надмірна вага. Проведені раніше дослідження засвідчили, що на надання медичної допомоги можуть впливати певні упередження, а отже, післяпологовий біль пацієнтки міг бути сприйнятий не так серйозно через такі фактори, як її вага або стать, які припускають, що це були звичні для її категорії побічні ефекти.

Історія нещасної жінки, яка дивом уникла серйозних запальних процесів і, можливо, смерті, нагадує нам, що інколи, дослухатися до організму більше, ніж до лікарів, все ж таки варто. Якщо ви відчуваєте, що вам, всупереч порадам і виписаним лікам, не допомагають наявні методи лікування, варто гнути своє і домагатися додаткових аналізів і обстежень. Можливо, варто сходити до інших фахівців і вислухати висновки кількох лікарів, для підтвердження або спростування побоювань.

У будь-якому разі, ситуації із залишенням хірургічних інструментів у пацієнтів у тілі після операції рідкісні, але дуже серйозні. Ця історія підкреслює важливість ретельного медичного обслуговування і необхідність постійного аналізу та вдосконалення практики роботи медичних установ. Кожна людина заслуговує на висококласне медичне обслуговування, і дуже важливим є недопущення подібних помилок у майбутньому.

Раніше Фокус писав про проведення успішної операції з пересадки печінки дуетом робота і хірурга. Дует хірурга і робота успішно провів одну з найскладніших операцій у черевній порожнині, відкривши нову сторінку безпечних, легких і ефективних операцій.

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