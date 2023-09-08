Шкідливі Е-шки. Популярні харчові добавки можуть провокувати хвороби серця

Вчені виявили зв'язок між деякими популярними харчовими добавками і розвитком серцевої захворюваності, закликаючи обмежити їх споживання.

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Харчові добавки стали незамінним інгредієнтом у багатьох сучасних продуктах. Це маленькі компоненти, завдяки яким морозиво стає гладким, хліб м'яким, а деякі продукти довше зберігаються на полиці. Але згідно з останніми дослідженнями, високе споживання деяких емульгаторів може бути пов'язане із серйозними проблемами здоров'я серця, пише Medical News.

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Деякі з цих харчових добавок мають назву "емульгатори" і зустрічаються в найрізноманітніших популярних продуктах харчування, від випічки до шоколаду. Ці добавки можуть мати різні назви, наприклад, целюлоза, моно- і дигліцериди жирних кислот, або навіть речовина, яку отримують із червоних морських водоростей, під назвою карагенан. Але ці інгредієнти, надаючи нашим стравам привабливішого вигляду і смаку, можуть мати і деякі негативні сторони.

Дослідники з Франції вирішили глибше розібратися в питанні їхньої шкоди для здоров'я нашого серця. Вони вивчили близько 95 442 дорослих, які протягом багатьох років вели докладні харчові щоденники в Інтернеті. Це були не просто записи на кшталт "я з'їв бутерброд", а із зазначенням точних марок і найменувань продуктів, що дало змогу дослідникам точно визначити, які добавки вживала кожна людина. Під час дослідження, якщо в когось із учасників розвивалося значне серцеве захворювання, наприклад, відбувався інфаркт, це фіксували і звіряли з історією хвороби.

Що ж вдалося з'ясувати авторам у результаті виконаної роботи? Деякі емульгатори, такі як целюлоза (E460) і карбоксиметилцелюлоза (E466), під час вживання у великих кількостях, як виявилося, мають зв'язок із підвищеним ризиком, пов'язаним зі здоров'ям серця. Ще кілька добавок з такими назвами, як моногліцериди і дигліцериди жирних кислот (E471 і E472), також показали зв'язок із серцевими захворюваннями.

Однак багато емульгаторів також не виявили такого зв'язку, тож це не означає, що всі харчові добавки можна огульно засуджувати. Важливо розуміти, що це дослідження лише констатувало наявність зв'язку. Воно не доводить, що ці емульгатори безпосередньо спричиняють проблеми з серцем. Крім того, у дослідженні брали участь переважно жінки, які були загалом більш освіченими і мали більш здорові звички, ніж середньостатистична людина. Таким чином, отримані результати можуть бути застосовні не до всіх.

Однак, враховуючи важливість здоров'я нашого серця, на це варто звернути увагу. Дослідники вважають, що для підтвердження отриманих результатів необхідні додаткові дослідження. Вони також підкреслюють, що, можливо, варто переглянути кількість цих добавок у харчових продуктах.

Поки ж багато експертів у галузі охорони здоров'я рекомендують обмежити вживання продуктів із високим ступенем переробки. Це не тільки зменшує вплив цих добавок, а й допомагає скоротити кількість інших потенційно непотрібних компонентів у нашому раціоні. І хоча дослідження в цій царині ще не завершені, завжди корисно пам'ятати про те, що проникає в наш організм із кожним прийомом їжі.

Раніше Фокус писав про те, що популярні вітаміни можуть сприяти розвитку раку. Дослідження групи вчених з Південної Кореї пояснює, яка їжа може сприяти появі злоякісних утворень.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.