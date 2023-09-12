Схуднути не жертвуючи апетитом. Учені відкрили нові причини ожиріння та метод боротьби з ним

Провівши досліди на мишах і сфокусувавшись на неочевидному, вчені не тільки виявили нові механізми ожиріння, а й потенційний майбутній спосіб його ефективного лікування.

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Усім нам відома ситуація, коли людина, яка харчується так само, як і ми, або зовсім більше за нас, чудесним чином уникає набору ваги. Поки звичайних людей бере заздрість, учені завжди відчували великий інтерес до цього феномену. І їхнє останнє дослідження дає змогу по-новому поглянути на нього, голод і процеси за лаштунками споживання нами їжі. І, можливо, воно зможе запропонувати новий підхід до вирішення проблеми ожиріння, пише New Atlas.

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Коріння проблем ожиріння та голоду, що рухає ними, сягає далеко вглиб нашої еволюційної історії. У нашому мозку є ділянка, звана гіпоталамусом. Вважайте, що це центр управління голодом і витратою енергії. У цьому центрі управління спеціальні клітини та хімічні речовини визначають, коли ви відчуєте голод і коли вам слід припинити їсти.

Одна з цих хімічних речовин, відома як гамма-аміномасляна кислота (ГАМК), відіграє роль у передачі сигналів ситості. По суті, коли ви вже достатньо поїли, ГАМК починає діяти, повідомляючи вашому мозку про припинення почуття голоду, що допомагає запобігти переїданню.

Дослідники з Південної Кореї заглибилися у вивчення центру голоду в головному мозку, а саме області, званої латеральним гіпоталамусом, провівши досліди на мишах. Тоді як попередні дослідження здебільшого стосувалися нейронів і їхньої ролі у формуванні апетиту, це дослідження пішло іншим шляхом.

Автори виявили особливу групу клітин, званих астроцитами, які відіграють важливу роль у процесі використання жиру в організмі. По суті, коли ці клітини працюють неправильно, це може призвести до збільшення ваги, навіть якщо споживання їжі залишається незмінним. Було також виявлено, що особливий вид рецепторів у мозку, званий GABRA5, діє як перемикач, який контролює вагу. Коли ці рецептори були неактивні, миші набирали вагу. Але під час активації цих рецепторів миші втрачали вагу, навіть якщо споживали одну й ту ж кількість їжі.

У чому ж річ такої різної реакції організму на один і той же обсяг однакової їжі? Саме астроцити регулюють активність цього перемикача контролю ваги. Коли ці астроцити поводяться не так, як потрібно, вони виробляють більше ферменту, званого MAO-B. Цей фермент, зі свого боку, знижує активність рецепторів GABRA5, що призводить до збільшення ваги.

Відео демонстрації методу, що дає змогу потенційно їсти що завгодно та не набирати вагу, на мишах

Вивчаючи отримані результати, команда дослідників натрапила на цікавий зв'язок. Наявний препарат KDS2010, який наразі досліджують для лікування хвороби Паркінсона, впливає на той самий фермент MAO-B. Випробувавши цей препарат на мишах, які набирали вагу через астроцити, що працюють неправильно, фахівці виявили, що він сприяє зниженню жирової маси та ваги мишей, не змушуючи їх менше їсти. Ця знахідка багатообіцяльна для тих, хто бореться з ожирінням, оскільки дає змогу припустити, що існує спосіб боротьби із зайвою вагою без прямого впливу на наш апетит.

Автори зазначають, що якщо раніше для регулювання апетиту використовувалися нейрони головного мозку, то в їхньому дослідженні увагу було перенесено на астроцити. Це відкриття може прокласти новий шлях у боротьбі з ожирінням.

Враховуючи, що Всесвітня організація охорони здоров'я називає ожиріння "новим інфекційним захворюванням XXI століття", такі результати є воістину революційними. Потенційне використання KDS2010 або аналогічних препаратів може докорінно змінити підхід до контролю ваги, зробивши його не стільки контролем апетиту, скільки розумінням складних механізмів управління вагою в нашому мозку та їх подальшого коригування.

Раніше Фокус писав про ще один вид, схильний до ожиріння, крім людей. Учені з'ясували, що примати в певних умовах, як і ми, схильні неконтрольовано набирати вагу, спростувавши теорію про наші унікальні гени.

Також Фокус писав про виявили нову причину набору ваги, що криється в токсинах. Нове наукове відкриття припускає, що бактеріальні залишки з наших кишечників можуть бути таємними саботажниками наших талій і провокаторами набору ваги.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.