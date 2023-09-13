Знищить будь-які супербактерії. Антибіотики можуть замінити новою ефективною альтернативою

У перегонах на виживання людство, здається, зробило проривне відкриття, зробивши навіть найбільш несприйнятливі до антибіотиків організми такими, що піддаються ефективному лікуванню.

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Наразі близько 70% бактерій більше не піддаються впливу хоча б одного поширеного антибіотика, роблячи лікування хвороб набагато складнішим. І, що ще гірше, з 2000 року ми знайшли тільки п'ять нових типів антибіотиків. Але, судячи з усього, вчені змогли знайти рішення цій проблемі, що поглиблюється, пише New Atlas.

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Супербактерії — це бактерії, які сміються в обличчя всім наявним у нас в арсеналі антибіотикам. Така адаптивність до наявного мізерного набору антибіотиків не обіцяє нічого хорошого, адже навіть найзвичніші та найлегші захворювання можуть перетворитися на справжні смертельні епідемії без можливості їх лікування. І наука не зменшує темпів у перегонах на виживання з бактеріями, що адаптуються.

У цьому ж напрямку працює група вчених з австралійського Мельбурнського королівського технологічного університету (RMIT) та Університету Південної Австралії. Вони зробили захоплююче відкриття. Їхня зброя в боротьбі з цими супербактеріями — це крихітні пластівці речовини, званої чорним фосфором.

Чорний фосфор — це, напевно, навіть звучить круто і переконливо, і так воно і є. Подібно до того, як графіт складається з безлічі шарів речовини, що називається графеном, чорний фосфор складається з шарів речовини, що називається фосфореном. І найцікавіше це те, що, коли чорний фосфор стає дуже тонким, він може виробляти щось, що називається реактивними видами кисню. Вам не потрібно знати всі тонкощі цих видів. Досить знати, що вони є своєрідним криптонітом для бактеріальних клітин, які адаптувалися до лікування.

Коли дослідники випробували крихітні пластівці чорного фосфору (КПЧФ) на супербактеріях, таких як сумнозвісний золотистий стафілокок та інші, результати виявилися вражаючими. Уже через 24 години було знищено понад 99% цих шкідливих бактеріальних клітин. Що ще краще, так це факт того, що після виконання своєї роботи КПЧФ просто розпадалися. Вони наче герої, які зникають у ночі після того, як врятували нас від неминучої загибелі.

Вчені також перевірили, наскільки ефективні ці КПЧФ порівняно з відомим антибіотиком при лікуванні ран у мишей. Обидва препарати однаково добре знищували золотистий стафілокок. Крім того, КПЧФ сприяли швидшому і якіснішому загоєнню ран: 80% ран закрилися всього за тиждень.

Найцікавіше в цьому відкритті полягає в тому, що КПЧФ можна не тільки посипати на уражені поверхні. Їх можна додавати в такі повсякденні матеріали, як пов'язки та гелі. Уявіть собі світ, у якому ваш пластир або гель не просто закриває рану, а активно і вкрай ефективно бореться з найсильнішою інфекцією.

Дослідники налаштовані оптимістично. Вони вважають, що чорний фосфор може стати переломним моментом у боротьбі з супербактеріями, особливо в лікуванні ран. Вони прагнуть вивести це відкриття на новий рівень і шукають партнерів, які допомогли б їм впровадити цю технологію в лікарнях і клініках по всьому світу.

У світі, де супербактерії постійно вдосконалюють свій захист, відрадно усвідомлювати, що вчені розробляють нові стратегії перемоги над цими смертельно небезпечними організмами. Можливо, чорний фосфор стане тим самим несподіваним героєм, на якого ми так довго чекали, і позбавить наше майбутнє від цих небезпечних і всюдисущих шкідників.

Раніше Фокус писав про знаходження антибіотика, проти якого навіть у супербактерій немає шансів. У міру того, як супербактерії стають дедалі сильнішими, непримітний зразок ґрунту в руках науки зміг завдати їм важкого удару, від якого вони, можливо, не зможуть оговтатися.

Також Фокус писав про те, що супербактерії навчилися використовувати всюдисущий мікропластик для розмноження. Дослідники вважають це серйозною загрозою для громадської охорони здоров'я.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.