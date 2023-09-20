Природжені алкоголіки. Мозок жінок і чоловіків по-різному ставиться до спиртних напоїв

Вчені провели унікальне дослідження маловивченого, але критично важливого білка в нашому організмі і зробили несподівані висновки про те, як природа розподілила наші схильності за статевою ознакою.

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Вибір різноманітних напоїв, найчастіше, здається безмежним, як і наші смаки, що впливають на нього. Але те, що лежить в основі наших вподобань певних напоїв і відрази від інших, довгий час залишалося загадкою. Відповідь, можливо, криється в нашому мозку. Так, недавнє дослідження показало, що хімічна речовина в головному мозку може спричиняти у жінок гіркий смак алкоголю, що, можливо, пояснює, чому чоловіки і жінки можуть по-різному ставитися до спиртних напоїв, пише New Atlas.

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Для початку давайте визначимося з неприємною, але важливою статистикою: щорічно у світі від алкоголю помирає близько 3 млн. осіб. За останні два десятиліття ризиковане вживання алкоголю, наприклад, постійне пияцтво, стало більш поширеним серед жінок. Тож науковці прагнуть зрозуміти цей зсув і те, як із ним можна буде боротися.

Дослідники з Мельбурнського інституту неврології та психічного здоров'я звернули увагу на білок у мозку, званий CART (кокаїн- і амфетамін-регульований транскрипт). Цей білок бере участь у багатьох функціях організму, таких як управління енергією, настроєм і поведінкою, пов'язаною з винагородою, наприклад, вживанням алкоголю. Однак через те, що вивчати систему CART завжди було досить складно, відомо про неї не так багато.

Лі Вокер, провідна авторка дослідження, наголосила на значенні смакового чинника у споживанні алкоголю. Вона пояснила: "Уявіть, що ви вперше пробуєте алкоголь. Якщо він гіркий на смак, ви, найімовірніше, не захочете більше його вживати. Але якщо він, наприклад, солодкий, то ви можете зробити ще один ковток, потім ще. І у вас залишаться позитивні спогади про вживання цього напою". Група Вокер з'ясувала, що хімічна речовина в мозку викликає у жіночої статі гіркий смак алкоголю, якщо його не підсолодити.

Група провела експерименти з використанням мишей-самців і мишей-самок. У деяких з них був вимкнений ген CART. Усіх мишей привчили вживати велику кількість алкоголю. Потім їм давали дві пляшки: з алкоголем і з водою, і протягом 10 тижнів спостерігали за їхньою звичкою його вживання. Щоб перевірити, чи змінить її смаковий фактор у самок мишей, у деякі пляшки з алкоголем додавали цукор.

У результаті автори з'ясували, що самці мишей пили більше алкоголю, коли CART був вимкнений. Самки, навпаки, пили менше, якщо алкоголь не був підсолоджений. Це дало змогу припустити, що без впливу білка CART алкоголь не подобається самкам.

Також дослідники з'ясували, що ці відмінності не пов'язані зі статевими гормонами в організмі. Навпаки, вони пов'язані з певною областю мозку — центральним ядром мигдалини, де CART відіграє роль у контролі споживання алкоголю. Якщо відключити CART у цій частині мозку, то самки мишей виявлялися більш схильними до вживання підсолодженого алкоголю.

Це відкриття дало розуміння того, як CART впливає на смак алкоголю для жінок, і дало змогу по-новому поглянути на причини, через які жінки можуть бути схильні до його вживання. Це розуміння, своєю чергою, відкриває можливості для створення методів лікування, які допоможуть жінкам впоратися з надмірним вживанням алкоголю більш ефективно і комфортно. Крім того, визнання відмінностей між чоловічим і жіночим мозком може призвести до створення більш ефективних методів лікування проблем, пов'язаних з мозком у жінок, не ґрунтуючись на показниках чоловічого мозку.

Раніше Фокус писав про те, що станеться з організмом, якщо зовсім відмовитися від вживання алкоголю. Деякі люди вирішують повністю відмовитися від вживання будь-якого алкоголю. Але у цього є свої наслідки.

Також Фокус писав про те, що пити і не п'яніти просто неможливо. Дослідження показало, що люди, які сильно п'ють, п'яніють навіть гірше, ніж ті, хто вживає алкоголь набагато рідше.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.