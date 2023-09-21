Аспартам став ще небезпечнішим: підсолоджувач пов'язали з погіршенням пам'яті та здатності до навчання

Не встиг світ відійти від новин, що найпоширеніший підсолоджувач спричиняє рак, як учені виявили, що це не єдиний його згубний вплив на наше здоров'я

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Аспартам, поширений підсолоджувач, що міститься в багатьох продуктах харчування і напоях, знову став об'єктом пильної уваги, лише через кілька місяців після того, як ВООЗ визнала його потенційним канцерогеном. Дослідники з Університету штату Флорида виявили, що у самців мишей, які вживали цей підсолоджувач навіть у невеликих кількостях, погіршувалося навчання і пам'ять, і ця проблема передавалася їхньому потомству, пише New Atlas.

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У дослідженні брали участь самці мишей, яким давали воду, змішану з різним вмістом аспартаму. В одній групі мишей вода містила 7% від максимально допустимої норми, в іншій — 15%. У перекладі людською мовою ці 7% приблизно еквівалентні вживанню двох 235 мл порцій дієтичної газованої води на день.

Потім вчені провели тести на визначення когнітивних функцій мишей, зокрема їхньої здатності до навчання і пошуку шляхів відходу в змодельованій обстановці. Результати виявилися досить несподіваними: миші, які вживали аспартам, помітно повільніше справлялися із завданнями порівняно з контрольною групою, яка пила тільки звичайну воду.

Але все стало набагато цікавіше, коли цих мишей-самців схрестили з самками, які не піддавалися впливу аспартаму. У їхнього потомства також спостерігалися аналогічні проблеми з навчанням і пам'яттю. Іншими словами, порушення, мабуть, мали спадковий характер і передавалися в першому поколінні нових мишей. Однак на друге покоління ці недоліки не поширювалися, що свідчить про те, що проблема, мабуть, обмежується прямим потомством.

Автори дослідження раніше вже пов'язували вживання аспартаму зі спадковою тривожно-подібною поведінкою мишей, але дане дослідження унікальне тим, що вчені виявили, що негативний вплив на навчання і пам'ять також передається у спадок, хоча й проявляється лише в одному поколінні. Автори припускають, що ці ефекти зумовлені епігенетичними змінами у сперматозоїдах, тобто змінами, які впливають на вираженість певних генів, але не змінюють саму ДНК. Майбутні дослідження будуть спрямовані на глибше вивчення того, як саме аспартам викликає ці зміни.

Отримані результати не одразу можна перенести на людину, але вони викликають питання, які не можна ігнорувати, особливо з огляду на широке використання аспартаму в складі більш ніж 6000 продуктів у всьому світі — від дієтичної газованої води до зубної пасти і жувальних вітамінів. Попередні дослідження також ставлять під сумнів безпеку аспартаму, припускаючи, що він може впливати на здоров'я кишківника, регулювання рівня цукру в крові та контроль ваги. Навіть Всесвітня організація охорони здоров'я нещодавно назвала його можливо канцерогенним, що було оскаржено Управлінням з контролю якості харчових продуктів і лікарських засобів США (FDA).

Отже, який можна зробити висновок уже зараз, ґрунтуючись на цьому дослідженні? Чи є аспартам еталонним лиходієм світу підсолоджувачів, що шкодить нам за будь-якої можливості? По-перше, це дослідження додає лише ще один шар до вже триваючих дебатів про безпеку аспартаму. По-друге, потенційний спадковий вплив на навчання і пам'ять, хоча й спостережуваний поки що лише у мишей, потребує подальшого вивчення. Незважаючи на те, що для повного розуміння наслідків для людини необхідні додаткові дослідження, можливо, незайвим буде звернути увагу на кількість споживаного аспартаму вже зараз, як застереження. Особливо якщо йдеться про планування сім'ї в майбутньому.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.