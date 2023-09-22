Ранні дзвіночки епідемії: раптовий спалах грипу спровокував тривогу в Токіо

Хвороба, яка зазвичай проявляється з грудня по березень, дала про себе знати вже у вересні, змусивши владу міста офіційно оголосити епідеміологічну тривогу, закривши багато установ.

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Уперше з 2009 року уряд Токіо оголосив епідеміологічну тривогу у зв'язку зі спалахом грипу у вересні. Це незвичайне попередження прозвучало всього через день після того, як сусідні регіони, такі як Сайтама і Тіба, також оголосили аналогічні попередження. Зазвичай сезон грипу в Токіо найактивніший у період з грудня по березень, тож попередження в цю пору року є незвичним і на це є причини, пише The Asahi Shimbun.

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Для ухвалення рішення про те, коли слід оголошувати попередження про захворюваність на грип, уряд Токіо використав особливий метод. Вони оцінили кількість зареєстрованих випадків захворювання на грип у кожному медичному закладі. Якщо це число перевищує 10, значить, це означає, що пора оголошувати тривогу. У період з 11 по 17 вересня це число становило 11,37, що помітно більше, ніж 5,95 попереднього тижня. Це і послужило приводом для оголошення тривоги. Загалом у 417 медичних установах Токіо зареєстровано 4 742 хворих.

Серед медичних центрів Токіо найбільшу кількість хворих на грип зареєстровано у відділенні Накано, потім у відділенні Бунке і в місті Хатіодзі. Цікаво, що значна кількість хворих, що становить понад 60%, припадає на дітей віком до 14 років. Це також призвело до тимчасового закриття деяких класів у 207 державних школах.

Влада рекомендує носити маски в місцях скупчення людей і під час розмов, регулярно мити руки з милом або використовувати дезінфікуючий засіб для рук, а також забезпечити хорошу вентиляцію в закритих приміщеннях. Вона закликає населення вжити цих заходів, оскільки грип, мабуть, поширюється швидше, ніж зазвичай для цієї пори року.

Чому ж уряд Токіо пішов на такі радикальні заходи, які місцями паралізували міське життя? Річ у тім, що якщо грип поширюється в той час, коли він зазвичай не є активним, це привід для занепокоєння, що вимагає пильності населення та органів нагляду і контролю за захворюваннями. Наразі незрозуміло, чому відбувається така незвична картина, але краще проявити обережність, адже будь-які потенційні мутації, згідно з нашим гірким досвідом із Covid-19, можуть бути ознаками епідеміологічної ситуації великих масштабів.

Офіційні особи Токіо попереджають, що епідемія може продовжувати поширюватися. Хоча панікувати ще не час, уже настав час вжити деяких запобіжних заходів, заснованих на здоровому глузді. Своєчасні дії допоможуть сповільнити поширення вірусу і зменшити його вплив на суспільство, наголошує уряд.

Тому, якщо ви перебуваєте в Токіо або його околицях, зараз саме час проявити підвищену обережність. Але навіть якщо ви перебуваєте далеко за межами країни сонця, що сходить, це гарне нагадування про те, що несподівані події в галузі охорони здоров'я можуть статися деінде та будь-коли, і завжди краще бути готовим до них, адже за часів авіаперельотів та мандрівок кораблями, навіть найбільш локалізоване захворювання у віддалених містах має шанс перетворитися на головний біль для всієї планети.

Раніше Фокус писав про те, що пташиний грип, схоже, серйозно взявся за зараження ссавців. Наші пухнасті улюбленці, дикі звірі та морські друзі опинилися в смертельній хватці хвороби, що свідчить про тривожну тенденцію, яка, на думку експертів, потребує негайної уваги.

Також Фокус писав про те, що мутований "собачий грип" може почати заражати людей. Дослідники виявили, що "собачий грип" повільно розвивається і незабаром може стати небезпечним для людини.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.