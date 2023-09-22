Ясна більше не будуть кровоточити: вчені представили новий спосіб використання зубної нитки

Провівши ретельні дослідження, вченим вдалося вивести формулу найефективнішого використання зубної нитки, що знижує кровотечу ясен на 70%.

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Використання нитки для чищення зубів — це просто чергова дрібниця, яку можна виконати для галочки. Така думка вкоренилася у багатьох людей, але стоматологи завжди наполягали на важливості правильного використання зубної нитки для підтримки здоров'я порожнини рота. Тепер же нове дослідження виявило більш ефективний спосіб використання зубної нитки, відомий як адаптована горизонтально-вертикальна техніка використання зубної нитки, який може значно поліпшити здоров'я наших ясен, пише IFLScience.

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Більшість людей використовують зубну нитку, проводячи нею взад-вперед або вгору-вниз між зубами. Однак новий метод, розроблений вченими, поєднує в собі горизонтальні та вертикальні рухи, що дає змогу краще впливати на зубний наліт — липку плівку бактерій, від якої страждають зуби мільярдів людей. Видалення зубного нальоту вкрай важливе, оскільки він є відправною точкою для розвитку таких захворювань ясен, як гінгівіт, що може призвести до почервоніння, набряку і навіть кровотечі під час чищення зубів.

Дослідники провели експеримент, у якому взяли участь люди з ранніми ознаками захворювання ясен, зокрема гінгівіту, але загалом здорові та такі, що не палять. Учасників було розділено на дві групи. Одна група продовжувала дотримуватися своєї звичайної практики гігієни рота, а інша була навчена новому методу чищення зубів ниткою.

Для оцінки ефективності застосування зубної нитки дослідники перевіряли стан ясен учасників через регулярні проміжки часу (два, чотири та вісім тижнів) на наявність так званої "кровотечі під час зондування" (КПЗ). Високий показник КПЗ є ознакою захворювання ясен.

До кінця дослідження в групі, яка застосовувала новий метод, кровоточивість ясен знизилася на 70%, тоді як у групі, яка дотримувалася звичайної практики — тільки на 30%. Це свідчить про те, що використання запропонованого вченими методу може значно поліпшити стан порожнини рота, навіть якщо ви користуєтеся зубною ниткою всього один раз на день.

Але чому ж вас має хвилювати найкращий метод використання зубної нитки? У нехтування гігієною рота є далекосяжні наслідки, які часом виходять за його рамки. Якщо не лікувати такі захворювання ясен, як гінгівіт, то вони можуть перерости в більш серйозні та незворотні захворювання, які можуть призвести до втрати зубів. Ба більше, з'являється дедалі більше даних, що пов'язують захворювання ясен з іншими серйозними проблемами здоров'я, такими як хвороба Альцгеймера, серцево-судинні захворювання, діабет 2-го типу і навіть деякі види раку. Незважаючи на те, що генетична схильність може впливати на ризик розвитку захворювань ясен, використання зубної нитки, застосовуючи нову стратегію чищення, може істотно знизити цей ризик.

Використання зубної нитки має значення, а правильне її використання — ще більше. Метод, розроблений вченими, може вимагати трохи більше зусиль і уваги, ніж ваша звичайна процедура, але користь для ваших ясен і, можливо, для вашого здоров'я загалом варта того. Це проста зміна, яка може призвести до значної різниці в підтримці здоров'я порожнини рота і збереженні посмішки, повної зубів.

Раніше Фокус писав про те, як нехтування гігієною рота перетворило язик чоловіка на зелене волохате щось. У медичному випадку, який можна прийняти за наукову фантастику, зелений і волохатий язик дає нам унікальний урок пам'ятати про важливість гігієни порожнини рота.

Також Фокус писав про несподівану причину не пропускати вечірнє чищення зубів перед сном. Результати нового дослідження свідчать про те, що ця звичка не тільки зміцнить зуби, а й матиме інший позитивний ефект.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.