Заспокоїть серце за мить. Учені створили назальний спрей, здатний боротися з тахікардією

Хоча препарат поки не отримав схвалення на продаж в аптеках, проведені випробування показали, що 75% людей, які приймали його, змогли заспокоїти серцевий ритм протягом години.

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Часом наше серце, ніби кудись починає поспішати і всіляко бажає вирватися з грудей, прискорюючись у рази від звичного йому темпу і ритму серцебиття. Саме цього зазнають люди зі станом, що називається пароксизмальною суправентрикулярною тахікардією (ПСВТ). Це раптове і часто лякаюче збільшення частоти серцевих скорочень, від якого страждають мільйони людей. Але можливо, на горизонті замаячило просте рішення у формі звичайного назального спрею, пише Tech Explorist.

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Дослідники розробили експериментальний назальний спрей, який може дати людям з ПШВТ швидкий і простий спосіб управління станом серця, що розбурхалося. Потенційно це може дозволити їм справлятися з нападами прискореного серцебиття, не звертаючись до відділення невідкладної допомоги, адже іноді кожна секунда без прямої допомоги нашому двигуну організму може означати різницю між життям і смертю.

Назальний спрей містить речовину етрипаміл. У нещодавніх дослідженнях, коли люди з ПСВТ використовували цей спрей під час нападу прискореного серцебиття, багато хто з них, а це близько 60,2%, повернулися до нормального серцевого ритму вже протягом півгодини. Це вражаючий результат, порівняно з 35%, які отримували плацебо, яке, по суті, є "пустушкою" без діючої речовини. Ще краще те, що вже 75,1% людей, які використовують препарат, повернулися до нормального серцебиття протягом години.

Однак, як і в будь-якого лікування, були й побічні ефекти. Близько третини людей, які використовували спрей, відзначили легкі проблеми, такі як закладеність носа або нежить. Але серйозних проблем із серцем та інших побічних ефектів, що насторожують, під час випробування виявлено не було.

Щоб зрозуміти потенційний вплив цього спрею, давайте звернемося до цифр. Лише у США приблизно 1 із 300 осіб страждає від ПСВТ. І якщо такі методи самодопомоги, як утримання рівноваги, що іноді може уповільнити роботу серця, не допомагають, вони можуть опинитися у відділенні невідкладної допомоги, втративши дорогоцінний час. Щороку близько 50 тис. звернень до відділення невідкладної допомоги пов'язано саме з ПШВТ.

У дослідженні взяли участь 169 осіб. У середньому їхній вік становив 58 років. Більше половини з них становили жінки. Всі учасники страждали на ПШВТ, причому кожен з них відчував близько 10 нападів на рік. Важливо зазначити, що більшість із них уже приймали препарати, що купірують прискорене серцебиття, і в дослідження не включали людей з іншими захворюваннями серця.

Важливо знати, що цей назальний спрей поки що не схвалений для продажу в жодній країні. Але результати дослідження багатообіцяючі. Автори порівняли цей потенційний метод лікування з тим, як хворі на астму використовують інгалятори, а люди з важкою алергією — епінефринові шприци. Якщо в майбутньому цей назальний спрей буде схвалений, то для багатьох він може стати переломним моментом.

Проте останнє дослідження має свої недоліки. Наприклад, у ньому не використовували контрольну групу плацебо і брали участь тільки дорослі. Але є і хороша новина: готується ще одне дослідження, в якому братимуть участь діти віком 6-17 років. У світі, де люди часто шукають швидкі рішення своїх проблем, назальний спрей для лікування прискореного серцебиття може стати тим самим ковтком свіжого повітря, який так необхідний багатьом.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.