Стати розумнішим і спокійнішим: учені розповіли про велику користь популярного чоловічого хобі

Провівши масштабне дослідження, вчені виявили прихований і сприятливий вплив поширеного проведення часу на психічне здоров'я чоловіків, а також їхній розумовий розвиток.

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У житті багатьох людей настає момент, коли вони звертають свій погляд на любительську риболовлю, що здавалася нудною і буденною. Можливо, всім нам варто спробувати цей вид відпочинку, причому не тільки заради гострих відчуттів, а й для поліпшення психічного стану. Нещодавнє дослідження показало, що чоловіки, які регулярно займаються риболовлею, можуть мати перевагу в розумовому розвитку перед тими, хто цього не робить, пише Men's Journal.

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Це цікаве дослідження було проведене вченими з Університету Англія Раскін, Ольстерського університету та Університету королеви Белфаста. Вони занурилися у світ аматорської риболовлі, щоб зрозуміти її вплив на психічне здоров'я.

У дослідженні взяли участь понад 1700 чоловіків, які розповіли про свої звички в рибній ловлі, минуле психічне здоров'я і загальне самопочуття. У результаті наукової роботи вчені дізналися, що чоловіки, які регулярно займаються риболовлею, приблизно на 17% рідше стикалися з проблемами психічного здоров'я порівняно з тими, хто рідко або ніколи не займався цією активністю.

Також, риболовля не тільки позитивно впливає на психічне здоров'я, а й, мабуть, збільшує цей вплив зі збільшенням її частоти. Доктор Майк Тротт, один із дослідників, зазначив, що, хоча вони й припускали наявність певних переваг, вони не очікували, що вони зростатимуть тим більше, що частіше людина займається риболовлею.

Однак слід зазначити, що в дослідженні брали участь тільки чоловіки. Тому, незважаючи на великий обсяг вибірки, незрозуміло, чи будуть ті самі результати застосовні до жінок. Дослідницька група припускає, що спокій і зосередженість, необхідні для риболовлі, можуть бути віднесені до різновиду "діяльності, орієнтованої на свідомість". Відомо, що такі види діяльності, як йога або тайцзи, допомагають розслабитися і зосередитися. Тож, якщо риболовля вас не приваблює, спробуйте зайнятися розфарбовуванням або іншими подібними медитативними видами заспокійливої діяльності.

Доктор Дрю Ремсі, психіатр з Колумбійського університету, наголосив на важливості дослідження, особливо в тому, що воно проливає світло на психічне здоров'я чоловіків. Він зазначив, що риболовля вимагає особливих навичок, таких як координація, знання і терпіння. Водночас він висловив застереження: хоча риболовля може бути корисною для психічного здоров'я, краще не поєднувати її з надмірним вживанням алкоголю, оскільки це може звести нанівець усі переваги.

Таким чином, риболовля може бути не просто захопливим хобі. Для багатьох вона може стати способом поліпшення психічного здоров'я. Якщо ви шукаєте нове заняття або знаєте когось, кому воно може бути корисним, можливо, настав час закинути вудки у водну гладь і сповнитися прекрасною природою навколо, доки в нас є така можливість.

Раніше Фокус писав про те, як домашні тренування змінюють наше психічне здоров'я на краще. Фітнес-додатки, призначені для домашніх тренувань, продемонстрували потенціал для значного полегшення симптомів депресії серед медичних працівників, пропонуючи можливий інструмент для розв'язання поширених проблем психічного здоров'я в цій галузі.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.