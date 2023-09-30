Стать умнее и спокойнее: ученые рассказали о большой пользе популярного мужского хобби

Проведя масштабное исследование, ученые обнаружили скрытое и благоприятное влияние распространенного времяпрепровождения на психическое здоровье мужчин, а также их умственное развитие.

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В жизни многих людей приходит момент, когда они обращают свой взор на, казавшуюся скучной и обыденной, любительскую рыбалку. Возможно, всем нам стоит попробовать этот вид отдыха, причем не только ради острых ощущений, но и для улучшения психического состояния. Недавнее исследование показало, что мужчины, регулярно занимающиеся рыбной ловлей, могут иметь преимущество в умственном развитии перед теми, кто этого не делает, пишет Men’s Journal.

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Это интересное исследование было проведено учеными из Университета Англия Раскин, Ольстерского университета и Университета королевы Белфаста. Они погрузились в мир любительской рыбалки, чтобы понять ее влияние на психическое здоровье.

В исследовании приняли участие более 1700 мужчин, которые рассказали о своих привычках в рыбной ловле, прошлом психическом здоровье и общем самочувствии. В результате научной работы, ученые узнали, что мужчины, регулярно занимающиеся рыбной ловлей, примерно на 17% реже сталкивались с проблемами психического здоровья по сравнению с теми, кто редко или никогда не занимался этой активностью.

Также, рыбалка не только положительно влияет на психическое здоровье, но и, по-видимому, увеличивает это влияние с увеличением ее частоты. Доктор Майк Тротт, один из исследователей, отметил, что, хотя они и предполагали наличие определенных преимуществ, они не ожидали, что они будут расти тем больше, чем чаще человек занимается рыбной ловлей.

Однако следует отметить, что в исследовании принимали участие только мужчины. Поэтому, несмотря на большой объем выборки, неясно, будут ли те же результаты применимы к женщинам. Исследовательская группа предполагает, что спокойствие и сосредоточенность, необходимые для рыбалки, могут быть отнесены к разновидности "деятельности, ориентированной на сознание". Известно, что такие виды деятельности, как йога или тайцзи, помогают расслабиться и сосредоточиться. Так что, если рыбалка вас не привлекает, попробуйте заняться раскрашиванием или другими подобными медитативными видами успокаивающей деятельности.

Доктор Дрю Рэмси, психиатр из Колумбийского университета, подчеркнул важность исследования, особенно в том, что оно проливает свет на психическое здоровье мужчин. Он отметил, что рыбалка требует особых навыков, таких как координация, знания и терпение. Вместе с тем, он высказал предостережение: хотя рыбалка может быть полезна для психического здоровья, лучше не сочетать ее с чрезмерным употреблением алкоголя, так как это может свести на нет все преимущества.

Таким образом, рыбалка может быть не просто увлекательным хобби. Для многих она может стать способом улучшения психического здоровья. Если вы ищете новое занятие или знаете кого-то, кому оно может быть полезно, возможно, пришло время закинуть удочки в водную гладь и преисполниться прекрасной природой вокруг, пока у нас есть такая возможность.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.