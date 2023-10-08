Виявлено вибухові гени: вони надзвичайно небезпечні і ними володіють мільйони людей

Ген, який вдалося виявити вченим, здатний викликати небезпечну ланцюгову реакцію всередині нашого організму, що може сильно йому нашкодити.

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Деякі люди більш схильні до певних запальних захворювань, ніж інші. Цей загадковий поділ давно не давав ученим спокою. І схоже їм нарешті вдалося знайти одну з можливих причин: унікальний варіант гена, який контролює особливий спосіб загибелі клітин, пише New Atlas.

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У нашому організмі є кілька способів позбутися клітин, які більше не потрібні або можуть бути шкідливі нам. Один із них — апоптоз, контрольована та запланована загибель клітин. Інший спосіб, некроз, є більш хаотичним і спонтанним. Нещодавно вчені виявили третій вид, названий некроптозом. Під час цього процесу клітини, по суті, вибухають. Цей вибух подає сигнал в інші клітини, викликаючи реакцію організму. На відміну від мовчазної реакції, що спостерігається під час апоптозу, під час некроптозу виділяються речовини, які можуть призвести до запалення, а іноді й до розвитку захворювань.

Некроптоз контролюється специфічним геном MLKL. Науковці з Інституту Волтера та Елізи Голл у Мельбурні зробили цікаве відкриття, пов'язане з цим геном. Деякі люди мають унікальну версію, яка робить їхній ген MLKL більш агресивним. Він погано реагує на команди організму зупинитися, що робить їхні клітини більш схильними до небезпечної вибухової загибелі.

Подумайте про це, як про гальмівну систему автомобіля. У більшості з них гальма працюють добре, зупиняючи машину тоді, коли ми цього хочемо. Але для 2-3% населення Землі це все одно, що мати гальма, які не завжди спрацьовують одразу. Цей відсоток може здатися невеликим, але йдеться про мільйони людей по всьому світу.

Щоб краще зрозуміти вплив цього унікального гена, фахівці досліджували мишей з агресивним варіантом гена. Вони виявили, що у цих мишей спостерігаються деякі порушення в роботі імунної системи та виробництві клітин крові. Крім того, у них спостерігалося зниження кількості певних запальних клітин, особливо при таких захворюваннях, як запалення черевної порожнини або інфекції, викликані сальмонелою.

Автори дослідження вважають, що цей варіант гена в поєднанні з такими факторами, як спосіб життя, перенесені інфекції та ширша генетична картина, може підвищувати ризик розвитку деяких запальних захворювань. Не один-єдиний ген визначає захворювання, а цілий коктейль із безлічі генів і зовнішніх чинників.

Однак команда дослідників не втрачає надії. Виявлення цього варіанту гена може відкрити шлях до більш персоналізованих методів лікування в майбутньому. Хоча прямого зв'язку з конкретним захворюванням поки не виявлено, глибше розуміння цього гена може дати уявлення про те, як розвиваються захворювання, пов'язані із запаленням.

Хоча цей варіант гена може мати деякі негативні сторони, він може мати і позитивні властивості. Можливо, він забезпечує більш надійний захист від специфічних інфекцій. За словами одного з авторів дослідження, Сари Гарніш, гени, які залишаються в нас упродовж еволюції, як правило, дають нам певні переваги. Наступний крок команди полягає в тому, щоб з'ясувати, в чому полягають ці переваги.

Раніше Фокус писав про те, що вчені створили базу даних загадкових генів. Щоб краще зрозуміти генетичні схеми людства, дослідники зібрали воєдино всі гени, про які їм майже нічого невідомо.

Також Фокус писав про гени навчання і пам'яті, які з'явилися на 650 млн років раніше за нас. Розкриваючи витоки нашої складної поведінки, дослідники простежили, як гени, пов'язані з хімічними речовинами мозку, відходять у минуле на цілих 650 мільйонів років назад.

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